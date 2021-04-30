Инвестпроект государственного значения: на "Нафтане" будут получать нефтяной кокс

К концу года на комплексе замедленного коксования на нефтеперерабатывающем предприятии "Нафтан" должна быть получена первая продукция - нефтяной кокс. C ходом реализации инвестиционного проекта ознакомились председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель.



Строительные работы на завершающей стадии. Уже в июне приступят к пусконаладке. Новая установка, которая объединит цепочку из пяти установок, интегрированных в технологическую схему предприятия, позволит "Нафтану" решить сразу несколько важных задач: увеличить объем производства топлива, получить новый вид продукции - нефтяной кокс и элементарную серу, оптимизировать затраты на эксплуатацию.



Продолжит Ольга Масловская.

Инвестпроект государственного значения



Комплекс замедленного коксования, строительство которого завершается на "Нафтане", позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до 90 %. Сейчас этот показатель не превышает 75 %. Увеличится и объем выпуска светлых, наиболее востребованных и ликвидных нефтепродуктов: бензина, дизтоплива и керосина.



Кроме того, ассортимент продукции "Нафтана" пополнят две товарные позиции: элементарная сера (первые партии уже отгружены отечественным предприятиям химической отрасли) и нефтяной кокс. Последний является альтернативным топливом, по своим характеристикам превосходящим многие природные ресурсы.



Сегодня с ходом реализации масштабного проекта, который важен не только для нафтановцев - для всей страны, ознакомились председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Комитета госбезопасности Иван Тертель. Строительно-монтажные работы в шаге от завершения. Уже через месяц строители уступят площадку технологам. После завершения пусконаладочных работ начнутся испытания установок. Конечный продукт - нефтяной кокс - получат в декабре.







Исходя из той реальной ситуации, которая складывается, действительно можно сказать, что в эти сроки должны справиться и подрядчики, и заказчик - "Нафтан", конечно, контролирует этот объект. Это более глубокая переработка нефти, это больший выход светлых нефтепродуктов, и те дивиденды, которые будут соответственно и у предприятия, и у нашей страны.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси



Завершается возведение комплекса замедленного коксования

