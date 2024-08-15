Инвестпроект по производству пластиковых изделий реализовали в Кобрине

Это только первый блок нашего проекта. Техническая, проектная документация разработана, но надо немного подождать, потому что много средств уже вложено. Надо отработать эти средства, чтобы вкладывать их в перспективу. Следующий планируемый проект по объему инвестиций примерно такой же, а первая площадка нам обошлась порядка 75 млн рублей.

Андрей Гольцман, директор СООО "ПП Полесье"