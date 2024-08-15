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Инвестпроект по производству пластиковых изделий реализовали в Кобрине
Инвестпроект по производству пластиковых изделий реализовали в Кобрине. Строительство нового завода фабрики "Полесье" заняло полтора года. Площадка позволит значительно нарастить мощности - ориентировочно 30-40 % к существующему объему. Свою продукцию кобринчане реализуют на внутреннем рынке, экспортируют в ближнее и дальнее зарубежье. С производственными мощностями и продукцией предприятия ознакомилась первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич.
Это только первый блок нашего проекта. Техническая, проектная документация разработана, но надо немного подождать, потому что много средств уже вложено. Надо отработать эти средства, чтобы вкладывать их в перспективу. Следующий планируемый проект по объему инвестиций примерно такой же, а первая площадка нам обошлась порядка 75 млн рублей.
Наталья Петкевич также встретилась с коллективом предприятия. Центральной темой разговора стала информационная гигиена. Первый замглавы Администрации Президента отметила необходимость критически оценивать информацию, с которой приходится сталкиваться в интернете.
На встрече работники подняли актуальные для Кобринского района темы, в частности, ремонта учреждений здравоохранения, обеспечения медицинскими кадрами. Предприятие приготовило сертификат на передачу партии игрушек детям. Наталья Петкевич в преддверии приближающегося Дня народного единства предложила передать эти игрушки детям из семей, переехавших в Беларусь из Донбасса, Украины.
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