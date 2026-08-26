ИП в Беларуси не смогут заниматься некоторыми видами деятельности

Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением правительства.

Так, ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Полностью запрещена для предпринимателей деятельность по заготовке диких животных (за исключением охоты и рыболовства), а также производство средств защиты растений и удобрений.

Как ранее и предполагалось, ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью.