iPhone 14 начнут производить в Индии

Американский технологический гигант Apple объявил о решении начать производство iPhone 14 в Индии. Как предполагают аналитики, решение может быть связано с политическими рисками в условиях роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, Индия является вторым по величине рынком смартфонов после Китая.