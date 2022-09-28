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iPhone 14 начнут производить в Индии

Американский технологический гигант Apple объявил о решении начать производство iPhone 14 в Индии. Как предполагают аналитики, решение может быть связано с политическими рисками в условиях роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, Индия является вторым по величине рынком смартфонов после Китая.

По некоторым данным, к концу года Apple перенесет в Индию порядка 5 % мощностей. А уже к 2025-му на долю этой страны может приходиться до четверти всех выпускаемых смартфонов компании.

Фото: pixabay.com

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