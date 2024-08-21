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Иран намерен получить статус наблюдателя при ЕАЭС
Иран намерен получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Запрос одобрен на уровне замминистров иностранных дел стран объединения. Окончательное решение будет принято главами государств - членов союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Напомним, в конце прошлого года ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле. Оно направлено на устранение ввозных таможенных пошлин в отношении почти 90 % товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95 % взаимной торговли.
Благодаря документу аграрии стран - членов союза будут иметь эксклюзивные условия для поставок ряда товаров на рынок Ирана.
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