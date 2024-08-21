Иран намерен получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Запрос одобрен на уровне замминистров иностранных дел стран объединения. Окончательное решение будет принято главами государств - членов союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, в конце прошлого года ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле. Оно направлено на устранение ввозных таможенных пошлин в отношении почти 90 % товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95 % взаимной торговли.