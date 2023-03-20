Иранские проекты в АПК Минской области

К нашему стаду добавили нетелей голштинской породы, и это было очень результативно. В 2022 году мы по району по надоям и качеству молока заняли первое место. Также наше дочернее предприятие "Птицефабрика "Велятичи" по итогам осени 2022 года тоже заняло первое место по сбору урожая, в основном пшеницы. Иранские инвесторы серьезно настроены на развитие деятельности в Минской области.

Рузбех Халатбари, заместитель директора компании-инвестора (Иран)