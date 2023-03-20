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Иранские проекты в АПК Минской области
Минская область развивает коммерческие отношения с Ираном. В прошлом году товарооборот превысил 50 млн долларов, нынешний уровень стороны намерены умножить. Сами же иранцы задают и новые тренды в АПК центрального региона.
Так, в Логойском районе предприятия занимается овцеводством. В стаде 2 тыс. голов таких пород, как романовская и Иль-де-Франс. Кормовая база логойских аграриев удовлетворяет аппетит животных. Среднесуточный привес составляет около 200 г! Такие овцы высоко ценятся среди фермеров России и Казахстана.
Порода Иль-де-Франс имеет очень вкусное мясо, без запаха. Известно, что оно как мраморная говядина. Порода романовская - производители. У них высокий коэффициент рождаемости, поэтому их нужно скрещивать.
Успешно развивают свой агробизнес иранские инвесторы и в молочном животноводстве. Так, по итогам 2022 года молочно-товарный комплекс "АФТАБ" стал лидером в Борисовском районе. От одной коровы здесь получают более 8 тыс. л молока за год, что выше среднего уровня по стране. Это возможно в том числе и благодаря высококачественным кормам и прогрессивным технологиям в земледелии.
К нашему стаду добавили нетелей голштинской породы, и это было очень результативно. В 2022 году мы по району по надоям и качеству молока заняли первое место. Также наше дочернее предприятие "Птицефабрика "Велятичи" по итогам осени 2022 года тоже заняло первое место по сбору урожая, в основном пшеницы. Иранские инвесторы серьезно настроены на развитие деятельности в Минской области.
Не только АПК, но и машиностроение, деревообработка, нефтехимия. Новый импульс сотрудничеству Минской области с регионами Ирана придаст и визит белорусской делегации в эту исламскую республику. Он запланирован на осень.
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