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Иранские проекты в АПК Минской области

Минская область развивает коммерческие отношения с Ираном. В прошлом году товарооборот превысил 50 млн долларов, нынешний уровень стороны намерены умножить. Сами же иранцы задают и новые тренды в АПК центрального региона.

Так, в Логойском районе предприятия занимается овцеводством. В стаде 2 тыс. голов таких пород, как романовская и Иль-де-Франс. Кормовая база логойских аграриев удовлетворяет аппетит животных. Среднесуточный привес составляет около 200 г! Такие овцы высоко ценятся среди фермеров России и Казахстана.

Порода Иль-де-Франс имеет очень вкусное мясо, без запаха. Известно, что оно как мраморная говядина. Порода романовская - производители. У них высокий коэффициент рождаемости, поэтому их нужно скрещивать.
Мохсен Мирзаванд, заместитель директора предприятия "Истерн Шип"

Успешно развивают свой агробизнес иранские инвесторы и в молочном животноводстве. Так, по итогам 2022 года молочно-товарный комплекс "АФТАБ" стал лидером в Борисовском районе. От одной коровы здесь получают более 8 тыс. л молока за год, что выше среднего уровня по стране. Это возможно в том числе и благодаря высококачественным кормам и прогрессивным технологиям в земледелии.

К нашему стаду добавили нетелей голштинской породы, и это было очень результативно. В 2022 году мы по району по надоям и качеству молока заняли первое место. Также наше дочернее предприятие "Птицефабрика "Велятичи" по итогам осени 2022 года тоже заняло первое место по сбору урожая, в основном пшеницы. Иранские инвесторы серьезно настроены на развитие деятельности в Минской области.
Рузбех Халатбари, заместитель директора компании-инвестора (Иран)

Не только АПК, но и машиностроение, деревообработка, нефтехимия. Новый импульс сотрудничеству Минской области с регионами Ирана придаст и визит белорусской делегации в эту исламскую республику. Он запланирован на осень.

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