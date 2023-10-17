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Иранский дипломат раскрыл секрет успешного противостояния санкциям
Иран, находясь под санкциями более 40 лет, продолжает развиваться. "В противостоянии санкциям крайне важна вера в себя со стороны народа. Особенность нашей страны в том, что наша молодежь, дети рассчитывают только на свои силы и возможности и потому они смогли достичь высот в различных отраслях, - подчеркнул замглавы МИД Исламской Республики".
Еще об одном важном моменте рассказал Али Багери.
"Определение приоритетов и потребностей страны. Мы сумели это сделать, и не позволяем нашим врагам влиять на нас в этих вопросах. Экономика нашей страны нацелена на полное импортозамещение. Мы всегда рассчитываем только на свои силы и потому создали развитую инфраструктуру в сфере промышленности. В результате не только смогли отказаться от многих иностранных товаров, но также выстроили свою экспортную сеть", - заметил иранский дипломат.
Иран сумел найти единомышленников, хотя еще несколько десятков лет назад страна была в одиночестве в вопросе расчетов в нацвалютах.
"Сейчас же создаются новые интеграционные организации, которые выступают за многополярный мир - среди них ШОС и БРИКС. Эти объединения выступают за дедолларизацию во взаимных расчетах и постепенно переходят к созданию новой единой валюты", - подытожил замглавы МИД Исламской Республики.
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