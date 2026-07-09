Ирина Костевич рассказала, почему белорусские самосвалы конкурентоспособны в Индонезии

Индонезия - рынок номер один для БелАЗа. Именно в этой стране приходится 25 % мирового потребления карьерных самосвалов.

За счет чего белорусским самосвалам удается конкурировать с достаточно серьезными игроками в Индонезии, рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич в "Актуальном интервью".

"По БЕЛАЗу мы заходим с тремя составляющими - цена, качество и сервис. Это своего рода белорусский секрет и правило. Эти три составляющие подтвердили, что Беларусь интересна Индонезии. Белорусское государство заинтересовано иметь достойное лицо по продукции, поэтому была предоставлена возможность сервиса тропической доработки. В Индонезии влажный климат, температура +35 градусов и выше. Мы доработали технику для тропического климата, что дало возможность получить оценку неубиваемой техники", - поделилась собеседница.

Ирина Костевич

По мнению председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Индонезия заинтересована не только в простой торговле, но и в промкооперации. В 2025 году Индонезия подписала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Министр торговли страны тогда обозначил, что ждет от стран - членов ЕАЭС создание Индонезии как промышленной и производственной базы. "У них много рабочих рук, поэтому им интересна стабильная ситуация на рынке труда, где будут высокотехнологичные рабочие места с достойными условиями труда. Сборочное производство, промкооперация нужны Индонезии, а самое главное у Беларуси есть компетенции по созданию сборочных производств не только там, но и в других странах. Мы готовы дать услуги по системе, скажем так, "все включено", - заявила Ирина Костевич.