Иркутская область приобретет более 160 тракторов BELARUS

Иркутская область приобретает более 160 тракторов BELARUS. Речь о лесных машинах - до этого в регион они не поставлялись. Рассматривается также возможность закупки техники для добровольцев, задействованных в тушении лесных пожаров. Также МТЗ заинтересован в организации учебных классов на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования Иркутской области. Там будут готовить кадры для эксплуатации техники BELARUS. Парк техники МТЗ в Иркутской области вплотную приблизился к 10 000 единиц.