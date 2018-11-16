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Иркутская область готова расширять сотрудничество с белорусскими предприятиями машиностроения и АПК
Иркутская область России заинтересована в расширении сотрудничества с предприятиями машиностроения и АПК Минской области.
Об этом сегодня заявил губернатор этого российского региона Сергей Левченко во время поездки в Дзержинский и Несвижский районы. Так, на заводе "Штадлер Минск" гости ознакомились с особенностями производства электротранспорта.
Повышенный интерес у Иркутска к агропромышленному комплексу. На молочно-товарной ферме агрокомбината "Дзержинский" россияне изучили эффективность доения коров по технологии карусель. Кстати, результативность по молоку здесь одна из лучших в стране.
"Мы их применяем в Иркутской области, но не достаточно развито это. Я думаю, что, может, эту сферу развивать по всей территории нашего региона. И эффект будет хороший. Мы в области надои увеличили почти на тысячу - с 4700 до 5700 - и вошли в такой клуб России высокоудойных. А результаты здесь 10 400 гораздо лучше, и мы пришли посмотреть и почерпнуть опыт".
"По сравнению с прошлым годом товарооборот растет. Рост у нас около 260 процентов. И нас радует то, что у нас положительное сальдо. Если экспорт - это 22 миллиона, то импорт только 4. В основном мы поставляем машины: это наши БелАЗы, машины спецназначения. Из России получаем сырье: это крупная область, которая занимается металлообработкой. Иркутская область в основном поставляет алюминий".
И сегодня же делегация Иркутской области посещает Несвижский завод детского питания и агрокомбинат "Снов", где также проходят переговоры о сотрудничестве.
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