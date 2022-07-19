3.74 BYN
Почему и кого губернатор Исаченко будет напрягать во время уборочной?
В 2022 году особенности уборки - сроки сжатые. На это обратил внимание губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1".
"По климатическим условиям мы отстаем на 2 недели от уровня прошлого года. Придется напрячься. Тем более что здесь не только уборка зерна, но и заготовка кормов, и сев озимых, и уборка кукурузы. Кадры Могилевщины готовы. Мы обеспечены всем необходимым для уборки. Главное - организация труда и личная заинтересованность. Все должны быть нацелены на результат", - сказал губернатор.
