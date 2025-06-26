Главная тема Евразийского экономического форума в нынешнем году - "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы". Форум стал площадкой, где представители бизнеса, власти и экспертного сообщества обмениваются опытом в области экономики и технологий.

Искусственный интеллект все плотнее входит в нашу жизнь. Какие изменения нас ждут, какие возможности нам предоставит искусственный интеллект?

Красной нитью через все секции, как через всю нашу жизнь, уже проходит, так или иначе, тема искусственного интеллекта. Например, по инициативе Беларуси на форуме обсуждают серийное внедрение роботов в промышленности. Дан старт формированию новой евразийской технологической платформы по развитию производства и внедрению промышленных роботов. Для стран ЕАЭС в приоритете совместное внедрение инноваций. Утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года. А на кооперационные проекты в этом году в рамках ЕАЭС предусмотрено около 3 млрд российских рублей.

Еще один круглый стол, который проходит, – по использованию ядерных технологий. Это один из приоритетов для развития промышленной кооперации. Наработок много и в части создания инновационных фармпрепаратов, и оборудования для ядерной промышленности и нужд ядерной медицины. Здесь важно синхронизировать действия и возможно запустить финансовый механизм поддержки. Все-таки это направление уже даже не завтрашнего дня, оно актуально здесь и сейчас.