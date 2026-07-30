Исмаилов о ключе к успеху Беларуси на рынке Саудовской Аравии: Позиционирование нужно доработать

Беларусь и Саудовская Аравия выходят на принципиально новый уровень экономического взаимодействия. Товарооборот между нашими странами вырос в разы с начала года. О том, какая белорусская продукция сегодня наиболее востребована на Ближнем Востоке и какие новые ниши мы готовы занять, рассказал председатель Белорусско-саудовского делового совета Расим Исмаилов.

Поводом для более тесного диалога стало недавнее заседание совета в Минске. В Лиге арабских стран высоко оценивают наш потенциал и отмечают поступательное развитие отношений с Беларусью.

Расим Исмаилов:

"Посыл, как и прежде, один - это не только наращивание активности, но и результат. Мы больше за второе. Здесь нужно отметить, что Александр Григорьевич (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) сделал уже много, дальше вопрос за нами, за экспортерами, за производителями. Только административными решениями, конечно же, добиться результата нельзя. Мы должны быть активны, чем мы и занимаемся".

"Заинтересованность есть, наша продукция на сегодняшний день, к сожалению, не так обширно представлена, тут стоит еще поработать, и в том числе с позиционированием, - обозначил он. - Я уверен, что основа - это качество белорусской продукции, они сделают здорово. Но позиционирование должно быть доработано".

В повестке также запуск прямого авиасообщения, что сделает наши контакты еще более оперативными и насыщенными. Цифровая кооперация, новые экспортные точки роста и еще больше деталей вы узнаете в "Актуальном интервью" в 14:10 и 20:30 на "Первом информационном".