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Исполнение бюджета Союзного государства сегодня обсуждали Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России

Во время видеоконференции было заявлено, что за 2017 год он исполнен, но есть недоработки. Сохранился остаток средств, что говорит о достаточно низком уровне освоения выделенных денег.

Одна из причин профицита бюджета, говорят эксперты, длительное утверждение и разработка программ Союзного государства. Три проекта были согласованы только в декабре 2017. Всего за прошлый год реализовано 9 программ Союзного государства.

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