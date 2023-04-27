Использование просроченных лекарств, нарушение технологии кормления и содержания животных выявили в АПК Беларуси

Хороший результат в сельском хозяйстве принес 2022 год. 2023 не должен стать исключением. Стоит задача увеличить объемы производства и в животноводстве. Прирост в этих сферах должен составить 4-5 %. Впрочем, не все хозяйства справляются с поставленной планкой.

Сегодня посевная и животноводство - наиболее важные сферы, за которыми следят прокуратура и Комитет госконтроля в сфере агропромышленного комплекса. Проверки вскрывают серьезные проблемы и недоработки: бесхозяйственность на местах, слабый контроль органов исполнительной власти и ветеринарной службы. Корреспондент Владимир Королев убедился, что, несмотря на положительную динамику в АПК, есть факты, о которых невозможно молчать.

Свыше 60 % падежа приходится на телят, с прошлого года сфера агропромышленного комплекса у прокуратуры под особым контролем. Просроченные лекарства, нарушение технологии кормления и содержания животных привели к масштабным проверкам надзорных ведомств.

Вскрыт действительный масштаб ставших уже хроническими проблем: бесхозяйственность на местах, ослабленный контроль органов исполнительной власти и его отсутствие со стороны государственной ветеринарной службы. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. В текущем году прокурорами Гомельщины за нарушения в отрасли животноводства внесено более 150 актов надзора. К различным видам ответственности по требованию прокуроров привлечено свыше 400 лиц. Принятые меры дали и положительные результаты: отмечается увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Падеж КРС снижается, снизилось количество выявленных фактов сокрытия падежа. Такая положительная тенденция отмечается по всей стране. Елена Яскевич, старший прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси





Хозяйство в Ветковском районе прокуроры посещают не первый раз. От старой фермы больших показателей не просят, но и запустить не дадут. Во время проверки прокурор замечает, что у коровы сломана нога. Маловероятно, что это произошло только что.

Те коровы и телята, которые заболели, рискуют получить просроченные лекарства. Какой эффект от такого лечения, ветеринары знают, но все ровно дают животным, ведь так дешевле. Также претензии есть к высокой занавоженности. В таких условиях вряд ли корова даст молоко хорошего качества.

Поверьте мне, что не целью для нас является довести дело до суда и посадить человека. Наша цель - добиться того, чтобы каждый человек на своем месте надлежащим образом выполнял свою работу. Александр Змушко, начальник отдела прокуратуры Гомельской области





Большинство хозяйств Минской области к посевной кампании оказалось готово, констатируют в прокуратуре. Но есть и проблемные места. Традиционно среди отстающих один из самых северных районов - Вилейский. Из-за холодной зимы здесь лишь недавно сошел снег, посевная затягивается.

"Хозяйство расположено в северной части Вилейского района. Поля хозяйства сильно переувлажнены. В данный момент здесь на поле порядка 20 га переувлажненных участков. Вчера еще здесь стояла вода. Основная причина отставания этого хозяйства в том, что поздно сошел снег", - говорит Анатолий Завацкий, председатель Вилейского райисполкома.

Часть полей придется пересеивать: ростки не взошли. Аграрии уверяют, что произошло это из-за холода и снега, в прокуратуре подозревают, что из-за нарушения технологии сева.

Постройкам здесь почти полвека, в частично разваленном коровнике кипит жизнь. Из-за такой бизнес-модели прошлый директор лишился не только должности, но и свободы. Новое руководство обещает исправить ситуацию и с посевами, и с фермой.





"Проблем больше всего с людьми, не хватает рабочих. А реконструкцию фермы надо делать полностью. Ремонт планируем летом, коров нужно будет выгнать на передвижную дойку, чтобы заняться ремонтом сарая. За лето сделаем", - обещает Валерий Архипов, врио директора, главный ветврач ОАО "Алая заря".

Неоднократно акцентировалось на указанном хозяйстве внимание и местных органов власти, и районной прокуратуры, и областной прокуратуры. Но, как мы видим, достаточных мер по исправлению ситуации не принято. В настоящее время, конечно, требуется оператор организационных и практических мероприятий, которые необходимо провести на указанных фермах, в том числе рассмотреть вопрос об их возможном присоединении и перепрофилировании. Павел Гордынец, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов прокуратуры Минской области

В хозяйстве "Заозерье" в этом агросезоне увеличили яровой клин. На данный момент засеяли меньше половины. Аграриям надо бы поднажать, но часть техники в нужный момент оказалась на ремонте.

И пока некоторые районы севера страны завершают сев зерновых, некоторые отсеялись лишь на треть. Основная причина - несвоевременная подготовка техники. Ход весенне-полевых работ под пристальным вниманием специалистов Комитета госконтроля. Замечания хозяйства устраняют, но не всегда так оперативно, как хотелось бы. А ведь каждый погожий час на счету, чтобы урожай был щедрым.

Комитетом госконтроля информируются местные органы власти. Определенные меры приняты, но, к сожалению, время упущено. Характерный пример - филиал Витебского мясокомбината "Заозерье". Данное хозяйство завершило ремонт основной части энергонасыщенных тракторов только в апреле, что в свою очередь тормозит проведение полевых работ. Оксана Борисенок, ведущий государственный инспектор КГК Витебской области

К одному из полей в сельхозпредприятии "Валевачи" недавно присоединили территорию деревенской свалки, однако землю рекультивировали не до конца - часть мусора вместе с валунами так и осталась на месте. Хуже того, семена овса и ячменя запахали вперемешку с жестянками и пластиком! А главное - качество самого сева (многие зернышки просто на поверхности вместо того, чтобы лежать в почве).

На данном поле обнаружены вопиющие факты нарушений технологии сева - это незаделка семян в почву, сев без фосфорных удобрений, вдобавок везде камни, разбросан мусор, а это может привести к поломке техники для посевной и уборочной. Из этого следуют дополнительные финансовые расходы и увеличение сроков полевых работ. К сожалению, данные факты не единичны. Специалисты КГК Минской области обнаружили подобные случаи в Крупском, Борисовском, Смолевичском и других районах области. Алексей Касьянчик, ведущий государственный инспектор КГК Минской области

Аграрии Червенского района нарушения признают и готовы оперативно их устранить. Георгий Шарко, главный агроном КСУП "Валевачи": "Здесь возле свалки было много скирд соломы, растянули и не доделали. Начали сев однолетних, доделаем все до конца, уберем все. За 2-3 дня уберем".

В этом году сельское хозяйство должно сработать лучше, чем в прошлом. Нужно снять все проблемные вопросы - таким было резюме Президента Беларуси после совещания в Гродно. Стоит задача увеличить объемы производства в животноводстве, нарастить объемы растениеводческой продукции. На совещании говорили и о негативных моментах в конкретной области, но прислушаться стоит всем регионам. Так, например, молочно-товарные комплексы построили, а поручения не выполняются.

Встает вопрос: мужики, мы зачем их строили? Ну, если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. В ходе проверочных мероприятий в 80 % обследованных хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"И что удивительно, у врача-губернатора - ветеринарно-санитарных правил, - заметил глава государства. - В результате по-прежнему высоким остается падеж скота. А это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тыс. голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области (в 16 из 17). Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. В то время когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт".