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Использование просроченных лекарств, нарушение технологии кормления и содержания животных выявили в АПК Беларуси
Хороший результат в сельском хозяйстве принес 2022 год. 2023 не должен стать исключением. Стоит задача увеличить объемы производства и в животноводстве. Прирост в этих сферах должен составить 4-5 %. Впрочем, не все хозяйства справляются с поставленной планкой.
Сегодня посевная и животноводство - наиболее важные сферы, за которыми следят прокуратура и Комитет госконтроля в сфере агропромышленного комплекса. Проверки вскрывают серьезные проблемы и недоработки: бесхозяйственность на местах, слабый контроль органов исполнительной власти и ветеринарной службы. Корреспондент Владимир Королев убедился, что, несмотря на положительную динамику в АПК, есть факты, о которых невозможно молчать.
Свыше 60 % падежа приходится на телят, с прошлого года сфера агропромышленного комплекса у прокуратуры под особым контролем. Просроченные лекарства, нарушение технологии кормления и содержания животных привели к масштабным проверкам надзорных ведомств.
Вскрыт действительный масштаб ставших уже хроническими проблем: бесхозяйственность на местах, ослабленный контроль органов исполнительной власти и его отсутствие со стороны государственной ветеринарной службы. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. В текущем году прокурорами Гомельщины за нарушения в отрасли животноводства внесено более 150 актов надзора. К различным видам ответственности по требованию прокуроров привлечено свыше 400 лиц. Принятые меры дали и положительные результаты: отмечается увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Падеж КРС снижается, снизилось количество выявленных фактов сокрытия падежа. Такая положительная тенденция отмечается по всей стране.
Хозяйство в Ветковском районе прокуроры посещают не первый раз. От старой фермы больших показателей не просят, но и запустить не дадут. Во время проверки прокурор замечает, что у коровы сломана нога. Маловероятно, что это произошло только что.
Те коровы и телята, которые заболели, рискуют получить просроченные лекарства. Какой эффект от такого лечения, ветеринары знают, но все ровно дают животным, ведь так дешевле. Также претензии есть к высокой занавоженности. В таких условиях вряд ли корова даст молоко хорошего качества.
Поверьте мне, что не целью для нас является довести дело до суда и посадить человека. Наша цель - добиться того, чтобы каждый человек на своем месте надлежащим образом выполнял свою работу.
Большинство хозяйств Минской области к посевной кампании оказалось готово, констатируют в прокуратуре. Но есть и проблемные места. Традиционно среди отстающих один из самых северных районов - Вилейский. Из-за холодной зимы здесь лишь недавно сошел снег, посевная затягивается.
"Хозяйство расположено в северной части Вилейского района. Поля хозяйства сильно переувлажнены. В данный момент здесь на поле порядка 20 га переувлажненных участков. Вчера еще здесь стояла вода. Основная причина отставания этого хозяйства в том, что поздно сошел снег", - говорит Анатолий Завацкий, председатель Вилейского райисполкома.
Часть полей придется пересеивать: ростки не взошли. Аграрии уверяют, что произошло это из-за холода и снега, в прокуратуре подозревают, что из-за нарушения технологии сева.
Постройкам здесь почти полвека, в частично разваленном коровнике кипит жизнь. Из-за такой бизнес-модели прошлый директор лишился не только должности, но и свободы. Новое руководство обещает исправить ситуацию и с посевами, и с фермой.
"Проблем больше всего с людьми, не хватает рабочих. А реконструкцию фермы надо делать полностью. Ремонт планируем летом, коров нужно будет выгнать на передвижную дойку, чтобы заняться ремонтом сарая. За лето сделаем", - обещает Валерий Архипов, врио директора, главный ветврач ОАО "Алая заря".
Неоднократно акцентировалось на указанном хозяйстве внимание и местных органов власти, и районной прокуратуры, и областной прокуратуры. Но, как мы видим, достаточных мер по исправлению ситуации не принято. В настоящее время, конечно, требуется оператор организационных и практических мероприятий, которые необходимо провести на указанных фермах, в том числе рассмотреть вопрос об их возможном присоединении и перепрофилировании.
В хозяйстве "Заозерье" в этом агросезоне увеличили яровой клин. На данный момент засеяли меньше половины. Аграриям надо бы поднажать, но часть техники в нужный момент оказалась на ремонте.
И пока некоторые районы севера страны завершают сев зерновых, некоторые отсеялись лишь на треть. Основная причина - несвоевременная подготовка техники. Ход весенне-полевых работ под пристальным вниманием специалистов Комитета госконтроля. Замечания хозяйства устраняют, но не всегда так оперативно, как хотелось бы. А ведь каждый погожий час на счету, чтобы урожай был щедрым.
Комитетом госконтроля информируются местные органы власти. Определенные меры приняты, но, к сожалению, время упущено. Характерный пример - филиал Витебского мясокомбината "Заозерье". Данное хозяйство завершило ремонт основной части энергонасыщенных тракторов только в апреле, что в свою очередь тормозит проведение полевых работ.
К одному из полей в сельхозпредприятии "Валевачи" недавно присоединили территорию деревенской свалки, однако землю рекультивировали не до конца - часть мусора вместе с валунами так и осталась на месте. Хуже того, семена овса и ячменя запахали вперемешку с жестянками и пластиком! А главное - качество самого сева (многие зернышки просто на поверхности вместо того, чтобы лежать в почве).
На данном поле обнаружены вопиющие факты нарушений технологии сева - это незаделка семян в почву, сев без фосфорных удобрений, вдобавок везде камни, разбросан мусор, а это может привести к поломке техники для посевной и уборочной. Из этого следуют дополнительные финансовые расходы и увеличение сроков полевых работ. К сожалению, данные факты не единичны. Специалисты КГК Минской области обнаружили подобные случаи в Крупском, Борисовском, Смолевичском и других районах области.
Аграрии Червенского района нарушения признают и готовы оперативно их устранить. Георгий Шарко, главный агроном КСУП "Валевачи": "Здесь возле свалки было много скирд соломы, растянули и не доделали. Начали сев однолетних, доделаем все до конца, уберем все. За 2-3 дня уберем".
В этом году сельское хозяйство должно сработать лучше, чем в прошлом. Нужно снять все проблемные вопросы - таким было резюме Президента Беларуси после совещания в Гродно. Стоит задача увеличить объемы производства в животноводстве, нарастить объемы растениеводческой продукции. На совещании говорили и о негативных моментах в конкретной области, но прислушаться стоит всем регионам. Так, например, молочно-товарные комплексы построили, а поручения не выполняются.
Встает вопрос: мужики, мы зачем их строили? Ну, если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. В ходе проверочных мероприятий в 80 % обследованных хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота.
"И что удивительно, у врача-губернатора - ветеринарно-санитарных правил, - заметил глава государства. - В результате по-прежнему высоким остается падеж скота. А это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тыс. голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области (в 16 из 17). Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. В то время когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт".
Прокуроры и контролеры уверяют, эти истории не отражают всю ситуацию агропромышленного комплекса, но в этой сфере еще хватает проблем. А у аграриев есть время, чтобы исправить недочеты и устранить недостатки и вопиющие факты нарушений. В Комитете госконтроля открыт короткий номер 191, на который можно сообщить о фактах нарушений и недостатков при проведении полевых работ.
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