Использовать больше собственных ресурсов для развития. Президент с рабочей поездкой посещает Оршанский район

Развитие регионов с акцентом на агропромышленный сектор. Президент сегодня с рабочей поездкой посетил Витебскую область. В центре внимания Оршанский район. Александр Лукашенко ознакомился с модернизацией предприятия по изготовлению сыров. Это одна из производственных площадок белорусского молочного гиганта "Савушкин продукт". Несколько лет назад брестская компания выкупила местное молочное производство, находящееся в тяжелом финансовом положении. Это стало началом возрождения оршанской молочки. Выпускать качественный и конкурентный продукт на устаревшем оборудовании было невозможно. Инвестируют более 45 миллионов евро.





Президент об эффективности работы предприятий

Современное производство постепенно наращивает мощности, а значит, нуждается как в дополнительных рабочих руках, так и в сырье. Вместе с тем в Орше действует еще один завод - плавленых сыров. Он имеет существенные долги. Александр Лукашенко поручил до конца года детально проработать вопрос по дальнейшей судьбе предприятия и его работников. Президент еще раз напомнил, что во главе угла должны быть люди и их зарплаты.

Президент сравнил работу частных и госпредприятий

На оршанском предприятии возвели современные цеха и лаборатории, следуя принципу: каждая новая площадка должна быть лучше предыдущей. Теперь ее называют образцово-показательным заводом по выпуску молочной продукции с оборудованием от мировых поставщиков с максимальной автоматизацией. Президент призывает не делать разницы между частными и государственными предприятиями. Все должны работать одинаково эффективно. Современные технологии и исключительно высокие результаты - этому сегодня пристальное внимание.

Глава государства также обратил внимание: все производства должны работать в равных условиях.

"Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься, они многие подло себя ведут"

, - заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть

, - считает глава государства. -

Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой".

Рабочая поездка президента - это всегда комплексный взгляд на развитие региона. Александру Лукашенко доложили о состоянии дел в области - строительство, промышленность, сельское хозяйство, нефтепереработка. Губернатор Витебщины доложил: регион работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная.

Президент пообщался с работниками ООО "Савушкин-Орша" и журналистами

По словам Президента, опасаться санкций, о введение которых заявляют некоторые государства, не стоит. Общаясь сегодня с работниками оршанского предприятия и журналистами, Александр Лукашенко обещает ответить на эти ограничения.

А. Лукашенко обещает ответить на санкции

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго), пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции"

, - заявил Александр Лукашенко.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции"

, - подчеркнул белорусский лидер.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место"

, - отметил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.

"Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо".



Президент пообщался с работниками ООО "Савушкин-Орша" и журналистами

Говоря о ситуации в Беларуси и вмешательстве во внутренние дела извне, президент призвал за границей подумать, во что может превратиться Европа, если в нашей стране полыхнет.

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