Каким будет для Беларуси союзный год?

Хотелось бы, чтобы теплые отношения между Минском и Москвой не были испорчены недомолвками и финансовыми дрязгами. У наших политиков каникул не было - даже последние дни перед новым годом Президент Александр Лукашенко провел в российской столице на переговорах.



Только в прошлом году лидеры двух стран встречались 13 раз.Говорили обо всем, но в первую очередь о ключевых позициях в Союзном государстве. Политика политикой, но построить мощное объединение получится лишь на равных экономических условиях.

По зарубежным СМИ, как водится, поползли слухи. Мол, Россия требует от Беларуси полного вступления в Федерацию. Теории заговоров всегда пользовались популярностью, но понятно, что реальность совсем иная. Один из стоп-кранов успешных шагов к интеграции - налоговый маневр. Беларусь из-за нового российского закона потеряет 400 миллионов долларов. Причем Москва своим нефтеперерабатывающим заводам убытки компенсирует. Просто огромный дисбаланс в условиях работы на едином рынке между белорусскими и российскими предприятиями не в пользу белорусских, естественно. Наши НПЗ априори проигрывают в таких условиях.



Чтобы этого не произошло, работает специальная комиссия. Времени у этой группы не так уж и много, чтобы разрешить все вопросы. Это же подчеркнул и Александр Лукашенко на большом совещании. Каким получится для Беларуси союзный год? Анализировал наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Выйти на работу 2 января, а 10-го провести первое в новом году комплексное совещание по ключевым социально-экономическим, военно-политическим и интеграционным темам (или как модно сейчас говорить трекам) развития. Такая управленческая практика уже стала нашей традицией. И дело не в том, что общество не любит или не умеет отдыхать. Просто превыше новогодних и рождественских потех мы действительно ставим дело. Плюс наша ответственность в первый месяц года объясняется самой природой белорусской экономики: открытая, зарабатывающая экспортом и своим интеллектом - человеческим и искусственным в рамках цифровизации.

При таких вводных потеря даже двух недель в начале года может стоить слишком дорого и семейному, и республиканскому бюджетам. Особенно в мягко говоря "недружественном" экономическом и информационном окружении. Например, всю последнюю четверть 2018 года множились спекуляции о якобы "поглощении Беларуси нашим главным союзником". И ладно бы только слухи и спекуляции, но параллельно не решались базовые экономические вопросы в формате Союзного государства и ЕАЭС. Подводя итог переговоров с Россией на высшем уровне за ушедший год, Президент подчеркивает: недостойными эти дрязги считают оба лидера.

Хронически неравные условия для бизнеса в экспорте продовольствия, сельхоз- и автотехники, грузоперевозках и так далее для нашей экономики болезненны, но не критичны. Продукты питания пробиваются на далекие рынки Азии и Африки, наши машины добрались до Канады и Австралии, перевозчики берут качеством услуг и самой выгодной в Европе логистикой.

Отсюда стабильный рубль, рост экономики и социальных гарантий. В бюджете-2019 расходы на образование и здравоохранение растут на 6-7 %. Сохранен принцип увеличения доходов наименее обеспеченных бюджетников. Еще и этим эксперты объясняют трения между союзниками - на кого работает экономика? Кто главный выгодополучатель?





Другой вопрос - насколько чувствительны потери? Могут ли они серьезно умалить суверенные позиции Беларуси? Однозначно нет, не могут. За два с лишним десятилетия власть доказала, что не станет прогибаться под внешним давлением, включая информационное. Все разговоры об инкорпорации официальный Минск считает глупыми и притянутыми за уши. Реальный вопрос, который прикрывают риторикой об объединении, - это компенсации Беларуси за т. н. налоговый маневр в нефтехимии. В России не спорят, что односторонними действиями ослабили позиции союзников, но с решением тянут уже четвертый год. Под разными предлогами и вопреки Евразийскому договору, который на 2 года старше маневра.

С ущербом от налогового маневра мы уже справляемся три года. Но это не значит, что, следуя букве и духу соглашений, мы не продолжим добиваться равных условий. Напротив, все потери Беларусь вынуждена будет компенсировать по другим направлениям союзной интеграции. Увы, но это справедливо, и это единственный выбор, который оставляют нам союзники и партнеры.

Справедливость минской позиции до поры подтверждали и в Москве. Был даже "план Силуанова" по компенсации маневра. Сейчас новый механизм - совместная рабочая группа. Хотя когда она заработает, неизвестно, в России - каникулы.

Как минимум два инструмента минимизации потерь и только в нефтехимии озвучивает сам Глава государства. Это завершение модернизации нашей нефтепереработки и альтернативные каналы поставки нефти. В Белнефтехиме подтверждают, модернизация в шаге от завершения, а альтернативные поставки нефти просчитываются на постоянной основе.





Экономисты с ходу называют еще 5-6 направлений, по которым можно компенсировать потери от налогового маневра. Но вот вопрос, не станет ли это первым шагом от глубокой интеграции?