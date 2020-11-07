Исторический день. Беларусь поставила мирный атом на службу людям

Исторический день в современной Беларуси. Сегодня мы вступили в клуб держав, которые на службу людям поставили мирный атом. И это дано не каждому. Только там, где высок уровень грамотности, где технологии опережают время, где интеллект, труд и ответственность сплетены воедино. А ведь еще несколько десятилетий назад в это трудно даже было поверить. Но сегодня Белорусская атомная станция - свершившийся факт. И это важный рубеж в истории суверенной Беларуси и, безусловно, уверенный шаг вперед на пути нашей экономической независимости. Может, поэтому так нервничали соседи, что у нас хватило сил, средств и разума это себе позволить. И мы это сделали.





Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности

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Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, Всемирная ассоциация организаций АЭС. Построена по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности. Суммарная мощность 2400 МВт. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Он не пострадает в случае землетрясения, урагана, взрыва и других внешних воздействий. Таким образом Беларусь получает стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей. В пользу стратегической дальновидности белорусов говорит и тот факт, что по самым осторожным оценкам экспертов, к середине 21-го века потребление энергии на планете удвоится. На фоне невозобновляемости таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, многие вынуждены задумываться об использовании альтернативных источников. И конкурентов атомной энергетике здесь нет. Сегодня 31 страна мира пользуется энергией, произведенной на АЭС.

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В клубе держав мирного атома первое место уверенно занимают Соединенные Штаты Америки. Там сейчас работает 60 АЭС и без малого сотня блоков. На втором месте - Франция, которая более чем на 70 % обеспечивает себя энергией. Также в пятерке лидеров - Япония, Китай и Россия. Всего же в мире сейчас действует около 200 атомных станций. И с сегодняшнего дня в списке появляется и наша страна.Таким образом Беларусь окончательно утвердилась в элитном клубе. Сегодня с разрешения президента станция в Островце набрала мощность в 400 мегаватт и полностью включилась в энергосистему страны. О белорусской АЭС энергетики мечтали еще в 60-х, и сейчас мало кто вспомнит, но Игналинская станция изначально проектировалась не для Литвы, а под нашу промышленность. Что значит АЭС для экономики, энергетики и качества жизни белорусов, насколько она безопасна и как меняет энергетическую карту Европы?

Наш политический обозреватель

Андрей Кривошеев

- об историческом пуске.

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АЭС нужна как воздух

За 15 лет с момента замысла до дня сегодняшнего значение станции возрастало темпами даже более быстрыми, чем ее возведение. От смелой идеи до энергосуверенитета, новой экспортной отрасли и нового технологического уклада. Сегодня энергетики, бизнес и экологи солидарны - станция нужна как воздух. И в прямом, и в переносном смысле. Т.е. это не просто все индустрии с приставкой "электро" - электрообогрев, электротранспорт, электрификация производств, это еще и экология, снижение выброса парниковых газов на 7 миллионов тонн в год. Так что станция хоть и белая, но для тех, кто думает о чистоте воздуха, она еще и зеленая.

Идея мирного атома для Беларуси давняя

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Запуск АЭС - историческое событие

Как итог 7 ноября 2020 года, без оглядки на мировой кризис и пандемию, попытки взорвать изнутри, и конфликты по периметру - Беларусь запускает свою первую станцию. Президент в полушутку - фиксируйте момент, вы прикоснулись к истории. Первые 40 минут – подробнейший разговор о начинке и значении станции. От топливной таблетки в разрезе до новейшего проекта на быстрых нейтронах. Это будущее. Лет через 15-20 сделает атомную энергетику безотходным производством. А в настоящем наше экономия по газу и по самому приблизительному счету – по 550 миллионов долларов в год, с нынешней ценой. Плюс экология. По-научному - декарбонизация.

От рапсового поля до квантового компьютера

Как возводили станцию? 8 лет назад здесь было рапсовое поле. Первый блок построили за 89 месяцев, второй - за 99, вместо 120. Оптимальные сроки, не в ущерб безопасности и качеству. Белорусская АЭС стала первым современным проектом Росатома за границей. Т.е. еще и витриной, а значит, внимание ко всем деталям было двойным, если не тройным. Теперь уже белорусские строители работают на атомных стройках, помогая Росатому, а энергетики пакетно предлагают нашей стране войти в самые смелые технологии, которые стали доступны благодаря атомной станции. Актуальный вопрос здоровья - это ядерная медицина, она в Беларуси получит новую динамику. Как и своя наука - от новых материалов до новой логистики. Как предложение союзный исследовательский мини-реактор и вместе осваивать северный морской путь. Тут уже есть, о чем рассказать. Чтобы понять, что станция - это не просто гигантская батарейка со сроком службы в 100 лет, а целый спектр технологий космической сложности, достаточно оценить цифры. Сколько электроэнергии потребляют развитые страны в год на человека.Здесь до сегодняшнего дня мы были в 6-м десятке. Хотя ту же Литву опережали. Но наши 3600 киловатт-часов, это в 2-3 раза меньше, чем в ядерных России, Франции, США. Это и есть наш резерв развития. С атомной станцией, госпрограммами и опытом союзников можем и по этому показателю войти в первую тридцатку стран мира.

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Качество жизни и электротранспорт

Как - за примерами далеко не ходим. Островец сегодня – модельный райцентр для всей страны. Средние зарплаты - самые высокие в области. Местная больница – опорная, работает сразу на 5 районов в округе. А добавьте сюда настоящую революцию в отоплении домов, квартир и электромашиностроении.Электрореволюция - это еще и равномерное развитие страны. Достаточно дотянуть до хутора или небольшой деревеньки электросеть и дорогу - получаете экологию деревни и комфорт города. Особенно, если землю до гектара будут отдавать почти бесплатно. Этот проект из президентской программы, АЭС выступает драйвером.

Безопасность - вопрос № 1

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Центральное КПП станции – это уже о безопасности станции. По уровню защиты - от контура до энергоблока - это один из самых охраняемых объектов в стране. Белорусы подошли к проекту с пристрастием. Станция прошла дополнительные стресс-тесты, получила, как говорят военные, эшелонированную систему активной и пассивной защиты. Для понимания – половина стоимости станции – это инвестиции в безопасность. И еще факт - больше всего сторонников у АЭС именно в Островце. На фобии гостей здесь реагируют с улыбкой, говорят так: "Вы тут проездом, а мы живем постоянно. Детей растим. Неужели вы думаете, что мы не проверили все миллион раз?".16 и 23 метра над уровнем моря - две ключевые точки президентского маршрута на первом энергоблоке. Турбина и пункт управления. И если первая – это мускулы станции, то

вторая – интеллект. Все последние 7 лет шли именно к этому историческому моменту и команде, которая уже вошла в историю суверенной Беларуси.

Красный день календаря новой ядерной державы

Дальше будет плавный набор мощности до заданных 1200, потом второй реактор. Но от этого момента - 7 ноября 2020 года - будут отсчитывать ядерный статус Беларуси, как уже 8 лет отсчитывают наш статус космической державы. Год сложный для всего мира, но через десятилетия вспоминать будут не пандемию и политику, а рождение новой эпохи. Как сегодня вспоминают 75 лет Великой Победы и столько же с рождения советского атомного проекта. Из той эпохи мы взяли лучшее - создавать и дарить знаковые подарки к значимым датам. Об этом говорит президент, обращаясь к атомщикам и строителям.

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Глобальная конкуренция за будущее