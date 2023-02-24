Исторический максимум экспорта продовольствия: Минсельхозпрод подбил итоги года и назвал главные ориентиры будущей аграрной кампании

Беларусь рассчитывает в 2023 году добавить в производстве и экспорте продовольствия. Старт 2023 года уже создает задел для новых рекордных значений отечественного АПК. 24 февраля в профильном министерстве подвели итоги 2022 года и обозначили ориентиры будущей аграрной кампании.

Министр честно заметил: сделано многое, но не все, на что способно наше сельское хозяйство. Тем более, нынешний момент нельзя упускать: и цены, и спрос позволяют обеспечивать хорошую выручку и для страны, и для людей, занятых в этой сфере. Поэтому производство призывают "разгонять" до новых высот. Это касается и молока, и мяса, и урожая в полях. Словом, отдачи от сельского хозяйства ждут серьезной! Но это выполнимые задачи, уверены в министерстве. Ольга Анищенко рассказала о рекордах прошлых и будущих.





Мало кто сомневался, что какой-какой, а продовольственный экспорт не подведет! Пусть возникли санкции, витиеватая логистика или новая география партнерства, но люди так привыкли много и вкусно есть, что белорусские поставки, как сказал вице-премьер, всегда были и будут в высоком спросе. По итогам года они вообще вышли на исторический максимум.

8,3 млрд долларов - подсчитано точно! Это и есть новый аграрный рекорд. За этой цифрой - вся конъюнктура непростого 2022 года: волотильность цен, перекраивание экспорта, борьба за новые рынки, за каждое зернышко и каждый литр молока! Когда покупатель готов хорошо заплатить (а минувший год на цены "не поскупился"), так и хочется выжать максимум. Получилось? Спросили министра.

Хороший, рекордный урожай в растениеводстве, но в то же время мы не дотянули до хорошего уровня производства продукции животноводства. Немного добавили объемы производства молока и объемы птиц. Конечно, это нам позволило реализовать достаточно большой объем экспортной выручки. Немалую роль сыграл больший объем продаваемого молока и мяса, а также рост цен, в том числе и на российском рынке. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Однако, это прошлое, министр предлагает жить будущим. Загадать, каким в итоге будет экспорт, дело не самое простое. Но аграриев и производителей уже нацеливают на 8,5 млрд долларов, как минимум. Январь, кстати, свой посильный вклад в экспортную корзину-2023 уже привнес: по крайней мере, отметился ростом производства и молока, и мяса. Впрочем, за глобальными целями важно не забыть и о локальных.





"Основная задача - подготовка всей техники до 1 апреля. Мы сместили сроки специально на месяц раньше, чем было это в прошлом году", - отметил Игорь Брыло.

Работа начата, а где-то - в самом разгаре. Гродненщина оказалась в лидерах по подготовке к посевной. Большинство тракторов и агрегатов области уже дожидаются выхода в поле. Все, как правило, своими силами. Заверяют, что так надежнее.

Так, в хозяйстве "Демброво" полагаются только на себя. Режим плановый, начинали еще в декабре. Заблаговременно обеспечили запасы запчастей, позаботились о механизаторах. В итоге - готовность парка к посевной здесь оказалась одной из самых высоких в регионе - 90 %.





Плечо подставляют и ремонтные заводы тем, кто своими силами справиться не может. В Щучинский район приезжают машины со всей страны.

Сергей Калоша, главный инженер Щучинского ремонтного завода: "На данный момент основной упор сделан на ремонт техники, которая будет задействована именно в весенне-полевых работах, потому что необходимо подготовить поля и почву".

Впрочем, слагаемых успеха в полях много. И подготовка к аграрной весне идет серьезная, под стать задачам.





Необходимо обеспечить рост производства не менее 4 % в 2023 году. При этом увеличить объемы продукции животноводства на 4,2 %. На 8,3 % необходимо добавить еще в растениеводстве. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Один из способов - строительство новых ферм. В течение 2023 и 2024 года на это нацеливают каждый регион - поручение Президента. Задача - не просто оценить возможности или присмотреться, а найти резервы, чтобы построить по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. От этого выиграют все: и покупатель, и производитель, и страна в конечном итоге.

Глава государства не раз говорил: это шанс для аграриев, которого больше может не быть. Его нельзя упускать - непростительно дорого.





У нас есть огромнейший рынок. Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И притом исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем. А министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица и я в том числе - мы вам дремать не дадим. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Вице-премьер сегодня нам тоже сказал: нет проблем продать. Прошлогодние цифры экспорта об этом расскажут лучше всяких слов. Желание пробовать белорусское сметает даже логистические препоны, неизменно ведущие к удорожанию продукции.

"Я не вижу глобальных проблем там, где наши переработчики сегодня не могли бы организовать свою продукцию. Та продукция, которая производится сегодня по ГОСТам, которая делается из натурального сырья, всегда будет пользоваться спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами", - считает Леонид Заяц.

Сегодня мы будем предлагать китайской стороне сертифицировать наши предприятия на поставку продуктов, прошедших термическую обработку: колбасные изделия, разные ветчины, мясо птицы, говядины. Будем уже вести дальше диалог с Китаем по расширению ассортиментного перечня. Это увеличит наши поставки. Россия, по прогнозам Минсельхозпрода, оставит за собой порядка 70 % белорусских поставок. А есть еще африканский рынок, Ближний Восток, страны Азии да и Европа с Америкой не против. Рынок для нас на подъеме! Но то ли еще будет. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Плюс более 40 % экспорта за 2022 год по Китаю, но возможности на этом рынке безграничны. Так что впереди и здесь маячит миллиард выручки.