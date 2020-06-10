Историческое падение спроса на газ

Мировой спрос на газ в этом году может снизиться на 4 %, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. Об этом сообщают эксперты из Международного энергетического агентства. На потребление газа повлияла теплая зима в Северном полушарии, а также карантинные меры из-за коронавируса. По прогнозам специалистов, спрос рухнет на исторические150 миллиардов кубических метров.