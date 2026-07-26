Истории тех, кто убирает белорусский хлеб, смотрите в "Главном эфире"

Убрать урожай вовремя и по погоде - задача, которая стоит сейчас перед всей Беларусью. И, как подчеркивает Президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы обеспечить себя продовольствием и поставить на экспорт сельхозпродукцию, у нас есть все - от техники до переработки.

Кроме того, урожайность зернового поля сохраняется на уровне 2025 года, но темпы уборочной кампании опережают. И за показателями всегда стоят люди, преданные своему делу.

Истории тех, кто трудится в условиях непогоды, без праздников и выходных, чтобы на полках магазинов было изобилие, а на столе - хлеб, смотрите 26 июля в "Главном эфире" на "Беларусь 1".