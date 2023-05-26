Итог рабочего визита делегации правительства Беларуси в Карелию и Мурманск

Контракты почти на 100 миллионов долларов - это итог в цифрах рабочего визита делегации белорусского правительства в Карелию и Мурманск. В ближайшая время эта копилка пополнится новыми сделками. Сегодня будущие проекты обсудили на рабочей группе по сотрудничеству Беларуси с Мурманской областью России. Мы готовы привозить в Заполярье не только самосвалы, но и городской транспорт и лифты. А также предлагаем проекты по строительству жилья. Сейчас обсуждается вопрос цены. Планируем и совместную работу с госкорпорациями России. В частности, поставлять оборудование для "Новатэка". В целом круг наших совместных интересов становится шире, и есть все возможности увеличить в этом году товарооборот до 300 миллионов долларов и даже выше.