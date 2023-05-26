3.69 BYN
Итог рабочего визита делегации правительства Беларуси в Карелию и Мурманск
Контракты почти на 100 миллионов долларов - это итог в цифрах рабочего визита делегации белорусского правительства в Карелию и Мурманск. В ближайшая время эта копилка пополнится новыми сделками. Сегодня будущие проекты обсудили на рабочей группе по сотрудничеству Беларуси с Мурманской областью России. Мы готовы привозить в Заполярье не только самосвалы, но и городской транспорт и лифты. А также предлагаем проекты по строительству жилья. Сейчас обсуждается вопрос цены. Планируем и совместную работу с госкорпорациями России. В частности, поставлять оборудование для "Новатэка". В целом круг наших совместных интересов становится шире, и есть все возможности увеличить в этом году товарооборот до 300 миллионов долларов и даже выше.
Идет работа по определению территории строительства терминала по перевалке белорусских удобрений, установлено прямое авиасообщение, поставлен пассажирский транспорт, на дорогах региона работает более 200 машин из Республики Беларусь, закуплена коммунальная техника для нужд муниципалитетов, ведется приобретение на долгосрочной основе рыбных кормов, ведется сотрудничество в сфере высшего образования, в научной сфере, вузами нашего региона заключено 5 соглашений с вузами Республики Беларусь.
Сегодня в Мурманске есть 10 магазинов с белорусскими продуктами, кроме того, наши товары представлены в торговых сетях. Фирменные точки есть у легпрома и производителей отечественной косметики. Сейчас основное внимание уделяется и развитию туризма: каждую неделю из Минска в столицу Арктики отправляется прямой авиарейс.