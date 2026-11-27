Итоги проверки за 2025 год: нарушений при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС не выявлено
Нарушений при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС не выявлено. Итоги масштабной проверки за 2025 год 27 ноября подвели высшие органы финансового контроля стран "пятерки".
В прошлом году поступления в бюджеты государств-членов ЕАЭС ввозных таможенных пошлин составили 14 млрд 400 млн долларов. Из них в бюджет Беларуси зачислено без малого 700 млн долларов.
Итоговый отчет контроллеры направят в правительства и парламенты всех государств-участников ЕАЭС.
Максим Алешкевич, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:
"В соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность ЕАЭС, вне зависимости от того, на территорию какой страны был ввезен товар, таможенная пошлина подлежит распределению между странами-членами союза. Поэтому мы ежегодно формируем из числа представителей контролирующих органов стран-членов Евразийского экономического союза специальную группу, которая проводит проверку для подтверждения правильности поступления и распределения таможенных пошлин".
Масштабные мониторинги состоялись в каждой из стран союзной "пятерки".
Сверка часов прошла в форме видеосвязи.