Нарушений при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС не выявлено. Итоги масштабной проверки за 2025 год 27 ноября подвели высшие органы финансового контроля стран "пятерки".

В прошлом году поступления в бюджеты государств-членов ЕАЭС ввозных таможенных пошлин составили 14 млрд 400 млн долларов. Из них в бюджет Беларуси зачислено без малого 700 млн долларов.

Итоговый отчет контроллеры направят в правительства и парламенты всех государств-участников ЕАЭС.

Максим Алешкевич, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"В соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность ЕАЭС, вне зависимости от того, на территорию какой страны был ввезен товар, таможенная пошлина подлежит распределению между странами-членами союза. Поэтому мы ежегодно формируем из числа представителей контролирующих органов стран-членов Евразийского экономического союза специальную группу, которая проводит проверку для подтверждения правильности поступления и распределения таможенных пошлин".

Масштабные мониторинги состоялись в каждой из стран союзной "пятерки".

Сверка часов прошла в форме видеосвязи.