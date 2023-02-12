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Итоги 2022 года: экспорт белорусских товаров и услуг составил $46,7 млрд
Беларусь в 2022 году снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с предыдущим годом на 5,4% - до $46,767 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, передает sb.by.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $89,22 млрд, что на 6% меньше, чем в 2021 году. Сальдо сложилось положительное - на уровне $4,313 млрд (в 2021 году сальдо тоже было положительным - $3,97 млрд).
Внешнеторговый оборот товаров снизился на 5% - до $74,958 млрд. Экспорт товаров снизился на 4% - до $37,565 млрд, импорт - на 6% до $37,393 млрд. Сальдо сложилось положительное в размере $172,4 млн (в 2021 году оно было отрицательным и составляло $666,8 млн).
Внешнеторговый оборот услуг снизился на 10,8% - до $14,261 млрд. Экспорт услуг снизился на 10,8% - до $9,201 млрд, импорт снизился на 10,8% - до $5,059 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное - в размере $4,141 млрд (в 2021 году положительное сальдо составляло $4,637 млрд).
Фото:pixabay
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