ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Итоги форума "Атомэкспо-2024" - подписано более 50 соглашений и меморандумов

Итоги форума "Атомэкспо-2024" - подписано более 50 соглашений и меморандумов

Завершился международный форум "Атомэкспо-2024" - главное событие в мировой атомной отрасли.

Сочи стал центром притяжения экспертов, руководителей госструктур и крупнейших компаний. Подписано более 50 соглашений и меморандумов. Так, Росатом и Академия наук Беларуси стали партнерами в области научно-технологического развития. Стороны договорились развивать подготовку научных кадров в интересах широкого спектра, разрабатывать и реализовывать совместные программы.

Деловая программа форума включала различные панельные сессии. На них эксперты обсуждали вопросы развития атомной энергетики и смежных отраслей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все