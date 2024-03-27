Итоги форума "Атомэкспо-2024" - подписано более 50 соглашений и меморандумов

Сочи стал центром притяжения экспертов, руководителей госструктур и крупнейших компаний. Подписано более 50 соглашений и меморандумов. Так, Росатом и Академия наук Беларуси стали партнерами в области научно-технологического развития. Стороны договорились развивать подготовку научных кадров в интересах широкого спектра, разрабатывать и реализовывать совместные программы.