Как говорится, главней всего погода в доме. Лишь бы то самое тепло в буквальном смысле было подъемным для потребителя. Итоги проверки в организациях Министерства энергетики подвели сотрудники Комитета госконтроля. Основная цель мониторинга - обоснованность затрат при производстве энергии. Нынешняя проверка вскрыла целый ряд проблем – от медленной модернизации до расточительного распределения денег. Кроме того, несмотря на огромные инвестиции (за 7 лет они составили около 5 миллиардов долларов) резервы в полной мере не задействованы. Все эти факторы ведут к росту себестоимости энергопродуктов и тарифов для потребителей. В проблемах отрасли разбирался Александр Камович.

Разрытые дворы, круглосуточная работа, отсутствие горячей воды - такая картина уже стала традиционной для теплого сезона. Дело в том, что каждый год тот или иной участок трубопровода приходит в негодность. Так, например, срок эксплуатации труб старого поколения около 25 лет. Впрочем, сегодня все чаще встречаются так называемые предварительно изолируемые трубы - их срок почти вдвое больше.

Несмотря на очевидную выгоду, реальность не столь радужна. К примеру, на балансе Минскэнерго, который занимается сетями столицы, 2,5 тысячи километров труб. При этом высокоэффективные лишь 28 %. А замена старых сетей идет, мягко говоря, низкими темпами. Это в свою очередь влияет на себестоимость энергоресурсов и тарифы для потребителей.

Сокращение сетевых потерь - одна из важнейших задач для энергетиков. Де-юре организации белорусской энергетической отрасли справляются, де-факто системной работы в этом направлении не проводится. Яркий пример - Витебск. На местном предприятии якобы все показатели выполняют, однако о перспективах не задумываются.

Затянувшуюся модернизацию тепловых сетей энергетики, как правило, объясняют отсутствием финансирования. Впрочем, после проверки оказалось, что деньги все же есть, Только идут совсем на другие нужды.

Вот это 7-этажное здание в центре города Белэнерго купили почти за 2 миллиона долларов. Согласно проектной документации, на него уйдет и вовсе 9. При этом до сих пор энергетики размещались в офисе по Карла Маркса и имели все условия для нормальной работы. После проверки Комитета госконтроля никто из руководства Белэнерго не смог внятно объяснить, зачем было переезжать в новое здание.

Расточительное расходование денег при закупках, привлечение к ремонту систем теплоснабжения частных компаний при наличии своих служб, необоснованный рост себестоимости энергии – это далеко не полный перечь нарушений и проблем, которые выявили ревизоры.

"По этим и другим направлениям проверяющими выявлены резервы эффективности повышения энергосистемы на сумму порядка 240 миллионов белорусских рублей. По итогам проверки Комитетом госконтроля сделан вывод, что поручение Главы государства об исключении необоснованных затрат из себестоимости производства энергии энергетиками выполняется не в полном объеме".