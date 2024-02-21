Итоги работы белорусской экономики в 2023 году и старт 2024-го обсудили в Совмине

Президент Беларуси постоянно подчеркивает: какие бы усилия по подрыву нашего суверенитета не предпринимались со стороны коллективного Запада, они тщетны, если стабильно будет работать наша экономика. Важнейшие задачи социально-экономического развития, поставленные Президентом, правительству удалось решить. Итоги работы экономики в 2023 году и старт 2024-го 21 февраля обсуждали в Совмине.

Один из ключевых вопросов - рост благосостояния людей. Реальные доходы (зарплаты, пенсии и пособия) выросли почти на 6,5 %. Это выше прогноза. Реальная зарплата плюс 11 %, а номинальная почти 17 %. Годовой размер - более 1,9 тыс. рублей.

При этом поддержали и бюджетников. Дополнительные выплаты (а это более миллиарда рублей) получили учителя, врачи, воспитатели, работники социальной сферы. В реальном секторе экономики подтянуты отстающие зарплаты. В итоге более 85 % организаций вышли на среднеотраслевой уровень. При этом возросшие доходы не "съели" цены. Инфляция выросла меньше чем на 6 %. И это тоже ниже прогноза. Драйверами же роста в прошлом году были промышленность и торговля. О главных цифрах и тенденциях смотрите в сюжете Светланы Лукьянюк.

В конце февраля самое время подсчитать, сколько заработали внутри страны и сколько на экспорте - за пределами. Данные о международных поставках, все объемы и деньги появляются аккурат в середине первого квартала нового года. Именно база 2023 года - это и старт, и развитие 2024-го. Большое совещание в правительстве как раз для того, чтобы детально разобраться, чего не хватило, и главное - в чем причина.

Так, один из главных показателей выполнен. В заработной плате рост больше, чем планировали, при этом и низкая инфляция - меньше 6 %. Кстати, это самый низкий показатель среди стран Евразийского союза.

Премьер отметил, что, несмотря на все вызовы, белорусская экономика в 2023 году показала свою устойчивость. Подтверждают это и цифры. Валовой внутренний продукт вырос на 3,9 %. Рекордные темпы в промышленности - около 8 %. Но вопросы все-таки есть.

Правительством перед руководителями госорганов были поставлены четкие целевые задачи по объемам промпроизводства, экспорту готовой продукции. Кроме того, отдельными руководителями в ходе рассмотрения итогов работы по кварталам давались заверения по достижению этих задач. Но запланированных результатов достигли не все, и это ляжет в оценку работы кадров. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Большие объемы производства нужны и нашим покупателям. Спрос на белорусские товары не снизился, в итоге сальдо внешней торговли положительное - 481 млн долларов. Да, оно немного снизилось в сравнении с 2022 годом, но на то были и объективные причины.

"Две из них ключевые - это падение экпортных цен более чем на 15 % по широкой номенклатуре товаров и рост инвестиционного импорта в 1,6 раза с учетом реализации значительного количества инвестиционных проектов", - отметил Роман Головченко.

1,6 млрд инвестиций пошли на экономические проекты в стране, из них 75 % средств - в реальный сектор. Много новых предприятий стартовало в регионах по программе "Один район - один проект", но годовой план по привлечению инвестиций не достигнут. Планировали плюс 22 %, взяли планку в 15 %.

Надо смотреть на вопросы, которые действительно сдерживали при выполнении этого показателя. Рынок жилья, жилищное строительство немного не дотянули до планки 4,3 млн кв. м. Это недовыполнение, и мы поставили задачу на текущий год обеспечить строительство 4,4 млн кв. м. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси