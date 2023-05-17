Итоги работы экономики Беларуси за I квартал 2023 года подвели в правительстве

Об итогах работы за I квартал этого года и начало II сегодня говорили в правительстве. Общая ситуация в экономике стабильная.

За январь-март сальдо внешней торговли положительное (оно выше 240 миллионов долларов). Объемы экспорта товаров и услуг почти на 12 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 10 лет.

Выполняются и все социальные задачи. Реальная зарплата выросла почти на 2 %, а средняя превысила 1700 рублей. Это по курсу 627 долларов - рекордные показатели для Беларуси.

Такой положительный тренд сохраняется и в начале II квартала. За январь-апрель инфляция снизилась до 4,7 %. Чистая прибыль организаций выросла на четверть. Прибавляет промышленное производстве на 2,3 %, увеличились объемы сельхозпродукции почти на 4 %. Также восстановлен прошлогодний уровень товарооборота розничной и оптовой торговли.

Устойчивость работы экономики отражается и на социальных выплатах. В мае с учетом последнего повышения средняя пенсия составит 705 рублей, что на 21 % больше в сравнении с прошлым годом.