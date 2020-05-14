Итоги работы экономики за первые четыре месяца. Президент принял с докладом премьер-министра

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса.





Основные вопросы от Главы государства - об итогах работы экономики за первые четыре месяца

Тем более что хватает непростых внешних обстоятельств. Интересовала белорусского лидера и дальнейшая работа с финансовыми институтами, такими как МВФ. Сейчас ведутся переговоры о быстрой помощи Беларуси в связи с пандемией коронавируса.

Президент также акцентировал внимание на еще одном важном вопросе - цене поставляемого из России газа. Для Минска она заметно выше, если сравнивать с другими европейскими странами.

Сергей Румас рассказал журналистам, что правительство видит возможность договориться с Москвой о справедливой цене

После встречи с Президентом Сергей Румас рассказал журналистам о том, что правительство видит возможность договориться с Москвой о справедливой цене. При этом Минск не говорит о льготной, а именно о справедливой стоимости голубого топлива. В ближайшее время ожидаются переговоры сторон: посол Беларуси Владимир Семашко обсудит этот вопрос с главой Газпрома.