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Итоги работы лесной отрасли за минувший год обсудили у президента
Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости. Президент акцентировал, что лес - важный ресурс. Его значение тем более ценно, что это возобновляемый источник дохода.
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И этот статус нельзя потерять. Александр Лукашенко требует рачительных и современных подходов в ведении лесного хозяйства. От того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать своей продукцией импорт. Лесная отрасль выдержала испытание пандемией, не утратив рынки, сохранив производства и трудовые коллективы. В Беларуси - ставка на современные подходы в ведении лесной отрасли. Это помогает наращивать лесной фонд, улучшать количественные и качественные показатели лесов.
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