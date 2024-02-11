Итоги работы Минлесхоза - в Беларуси нарастили экспорт пиломатериалов почти на 40 %

Лесхозы Беларуси нарастили экспорт пиломатериалов почти на 40 %. Торговые потоки переориентированы на рынки дружественных стран. Итоги за прошлый год озвучили на коллегии профильного ведомства. Среди перспективных направлений - домостроение. В частности, торговую сеть Минлесхоза под брендом "Лесной домик" планируют тиражировать за рубежом. В нашей стране уже открыто 15 таких площадок.

Определены и лучшие лесхозы по итогам прошлого года. В лидерах - Копыльский. Там активно внедряют новые технологии ведения лесного и охотничьего хозяйства, заготовки и переработки древесины, укрепляют материально-техническую базу.