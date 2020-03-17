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Итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год подводят во Дворце Независимости
Итоги социально-экономического развития Беларуси подводят сегодня во Дворце Независимости.Глава государства, Совет министров, Администрация Президента, губернаторы обсуждают финансовые показатели за 2019-й. Текущие 12 месяцев последние в этом пятилетии. Как отметил Александр Лукашенко, с одной стороны, обеспечен рост заработной платы и пенсий на 6 %, на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и свести к минимальным показателям инфляцию - она ниже 5 %. С другой, далеко не все сделать удалось.
Разговор с правительством: итоги экономики
Ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно. Более того, Президент обратил внимание, что планы на 2019-й готовил действующий состав правительства, а значит ему и держать ответ за экономические показатели. Зато хорошую лепту в ВВП страны внес IT-сектор: вклад в прирост экономики уже сопоставим с реальным сектором. Однако в целом работа на внешних рынках - все еще вопрос острый.
Уже после совещания к журналистам вышел заместитель главы Администрации Президента. Валерий Бельский рассказал СМИ об основных темах, которые обсуждались уже без объективов прессы.
Повестка-2025 - планы на следующую пятилетку
Всего совещание длилось более пяти часов. И одна из тем на перспективу - планы на следующие пять лет до 2025 года. Напомним, одна из ключевых целей - достижение ВВП не менее ста миллиардов долларов. Требование Президента - серьезно отнестись к программе социально-экономического развития. Повестка-2025 нуждается в серьезной доработке. К слову, этому вопросу могут в будущем посвятить отдельное совещание.
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