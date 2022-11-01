Итоги социально-экономического развития Минска за 9 месяцев

Об этом заявили во время заседания Мингорисполкома об итогах социально-экономического развития столицы с участием уполномоченного Президента по городу Минску Натальи Кочановой. Наши товары востребованы как в странах СНГ, так и в Средней и Малой Азии, важно усилить работу в этом направлении, есть резерв. Кроме этого, городу удалось стабилизировать ситуацию по показателю валового регионального продукта. Так, выручка от реализации продукции выросла на 11,5 %, прибыль на 6,3.