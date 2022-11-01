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Итоги социально-экономического развития Минска за 9 месяцев

За 9 месяцев этого года индекс промышленного производства в Минске составил 100 %. Это лучший показатель по стране.

Об этом заявили во время заседания Мингорисполкома об итогах социально-экономического развития столицы с участием уполномоченного Президента по городу Минску Натальи Кочановой. Наши товары востребованы как в странах СНГ, так и в Средней и Малой Азии, важно усилить работу в этом направлении, есть резерв. Кроме этого, городу удалось стабилизировать ситуацию по показателю валового регионального продукта. Так, выручка от реализации продукции выросла на 11,5 %, прибыль на 6,3.

Минск работает стабильно, выполняются два из четырех основных показателей по итогам 9 месяцев. Мы видим хорошую тенденцию роста рентабельности наших предприятий - 8 %. Видим рост заработной платы и еще, самое главное, мы понимаем, что по итогам года у нас будут неплохие результаты в части налоговых поступлений в бюджет города Минска.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома

В Беларуси создана хорошая промышленная база, которая позволяет обеспечить в полном объеме выпуск импортозамещающих товаров. В целом важно всем работать слаженно на результат.

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