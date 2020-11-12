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Итоги уборочной, производство и экспорт сельхозпродукции обсудили на совещании у президента
Завершение уборочной кампании, ценообразование и план работы на следующую пятилетку. Работу сельского хозяйства сегодня во Дворце Независимости президент обсудил с вице-премьером, курирующим отрасль, Александром Субботиным и министром сельского хозяйства Иваном Крупко. Поставлена задача до 15 ноября завершить все уборочные работы и подготовиться к весеннему севу. Коснулись кредитов, которые выделялись для поддержки села. Долги нужно вернуть вовремя, тем более такая возможность есть - год для аграриев был неплохим. Особое внимание - ценам на продукты. Они должны быть доступными для людей.
Президент: Необходимо жестко взять на контроль ценообразование
Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания за 9 месяцев - $4,2 млрд
АПК Беларуси устоял в период коронавируса. Экспорт сельхозпродукции за 9 месяцев - более 4 миллиардов долларов. Это на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, карта экспорта белорусской продукции пополнилась 12-ю странами.
Белорусские аграрии намолотили уже более 9 млн тонн зерна
"Плюс" показала и уборочная кампания. На миллион тонн зерна больше намолотили аграрии за этот год. Каравай-2020 весит свыше 9 миллионов тонн.
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