Итоги уборочной, производство и экспорт сельхозпродукции обсудили на совещании у президента

Завершение уборочной кампании, ценообразование и план работы на следующую пятилетку. Работу сельского хозяйства сегодня во Дворце Независимости президент обсудил с вице-премьером, курирующим отрасль, Александром Субботиным и министром сельского хозяйства Иваном Крупко. Поставлена задача до 15 ноября завершить все уборочные работы и подготовиться к весеннему севу. Коснулись кредитов, которые выделялись для поддержки села. Долги нужно вернуть вовремя, тем более такая возможность есть - год для аграриев был неплохим. Особое внимание - ценам на продукты. Они должны быть доступными для людей.