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Итоги визита делегации из Башкортостана подведем 12 декабря в "Главном эфире"

В числе проверенных и надежных партнеров Беларуси - Башкортостан. Власти республики хотят увеличить поставки продукции из нашей страны и готовы запустить новые кооперационные проекты. Делегация этого российского региона ознакомилась с новинками нашего машиностроения, в том числе самосвалами, электротранспортом и коммунальной техникой. В портфеле договоренностей вместе с торговлей товарами и большая совместная работа. Интереснооткрытие белорусских сервисных центров в Уфе и точек сборки машин.

Подробнее об итогах визита в Беларусь, договоренностях и новых направлениях сотрудничества Минска и Уфы смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье.

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