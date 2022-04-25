Итоги визита правительственной делегации Беларуси в Узбекистан

Мы поставляем на рынок Узбекистана три четверти их импорта говядины. Если туда фуры идут загруженные говядиной, то почему обратно они не идут загруженные, условно, узбекской капустой, перцами, помидорами и т. д. Это недоработки при организации логистических схем. Сегодня надо абсолютно четко застолбить то, что раньше называлось торговыми домами. Сейчас торговли недостаточно, к торговле нужна логистика. Мы должны организовать взаимокомпенсирующие торговые потоки. Вследствие этого и цена снизится на узбекскую продукцию, которая сейчас, кстати, пользуется огромным спросом.

В первую очередь нас интересуют компании электроники, машиностроения, автопрома. Наш парк - особая экономическая зона, поэтому мы, конечно, хотели бы видеть самые новые, интересные и инновационные проекты в своем парке. В первую очередь это производственные компании.

Мы общаемся, мы надеемся на сотрудничество. Мы здесь уже не в первый раз, и диалог идет интенсивно. Но Восток - дело тонкое, поэтому мы спокойно и уверенно движемся к успеху.

Мы традиционно поставляем продукцию животноводства, растениеводства. Белорусскую продукцию знают в 109 странах мира. Конечно, мы хотели бы нарастить поставки нашей продукции в Узбекистан. Поставки говядины, мясо-молочной продукции, сыров. Белорусскую продукцию здесь очень хорошо знают, и она востребована.

Мы производим изотермические кузова и полуприцепы. На сегодняшний день мы считаем, что рынок Узбекистана очень интересен для нас. Мы производим небольшие полуприцепы и считаем, что они должны продаваться и будут продаваться на рынке Узбекистана, будут пользоваться спросом. Поэтому основная наша задача - выйти на данный рынок именно с этим продуктом.

Бобруйскагромаш для рынка Узбекистана специально разработал машину - это культиватор для хлопка. Хлопок в Узбекистане - это основная культура, которая идет на экспорт по всему миру. Мы изготовили именно ту машину по требованию заказчика, которую хотят здесь видеть на полях. Мы уже провели испытания в хлопковом кластере. Были даны кое-какие рекомендации, уже в следующем месяце с учетом рекомендаций машина будет работать на полях Узбекистана.

Очень хорошо пошли шасси МАЗа с настройками, которые устанавливаются уже здесь узбекскими партнерами. Это и пожарно-спасательная техника, и различного рода цистерны для перевозки воды, нефтепродуктов и т. д. Это очень хорошая ниша, и она вызвала очень большой интерес сегодня. Новая тема – тема перспектив экспорта белорусской лесной продукции и, в частности, домов из дерева. Говорили о возможности серийного производства и поставки домокомплектов. Завод белорусской бумаги имеет фактически конвейерное производство этих домов.

Цель нашей работы здесь - найти новые точки, где обе страны могли бы получить новую добавленную стоимость. Можно уже сейчас говорить, что это не просто страна с большим рынком, с большим количеством населения. Это быстро и динамично развивающееся индустриальное государство. Поэтому здесь можно уже говорить о полноценном технологическом партнерстве. Все, о чем мы сегодня говорили, в основном касается совместных промышленно-кооперационных проектов.

Перспективу мы видим и в дальнейшем нашем углублении сотрудничества в легкой промышленности. На днях [представители] нашей компании "Марко" посетили местное предприятие по выпуску обуви в Кашкадарьинской области. Создано 350 рабочих мест. Объем инвестиций составил 6 млн долларов. Президент Республики Узбекистан остался доволен посещением этого предприятия и поблагодарил Республику Беларусь и нашего Президента за активную работу на этом рынке.

Проект РНПЦ трансфузиологии совместно с коллегами из Узбекистана и участием инвестора оценивается в 17,5 млн долларов. Довольно перспективный контракт. Также обсудили вопросы по взаимным поставкам медицинского оборудования, научного сотрудничества и сотрудничества в здравоохранении и образовании.

Беларусь и Узбекистан сегодня выстраивают маршруты движения товаров и готовы создавать совместные производства. Большому восточному рынку нужна техника, городской транспорт и IT-решения в различных сферах. Белорусская правительственная делегация привезла огромное количество предложений. Желание выстраивать долгосрочное сотрудничество было подтверждено и на встрече с президентом Узбекистана и премьер-министром.О проектах на сегодня и завтра из ТашкентаВ Ташкент уже пришло настоящее лето. Плюс 26 - такая температура сегодня. Здесь, в столице, размеренная городская жизнь. А вот аграрии уже давно в полях. 40 процентов населения занято именно в АПК. А это значит, что надежная техника здесь в цене. С белорусской знакомы давно и не прочь свой парк пополнять.В эти переговорные дни в Ташкенте как раз есть хорошая возможность обсудить кооперацию от сельхозмашин до пожарно-спасательных и не только.В нынешнее время санкционного давления Беларусь как никогда четко видит, кто наши настоящие друзья и партнеры, скажет Роман Головченко на встрече со своим коллегой Абдуллой Ариповым.Доверительный диалог двух премьеровуже открыл новые проекты, а товарооборот за шесть лет вырос в пять раз. Сейчас для увеличения поставок продукции из Узбекистана мы предлагаем создавать торгово-логистические центры и представительства узбекских компаний у нас, чтобы не терять, а зарабатывать. Полные фуры отправлять в обоих направлениях.Закрепиться на рынке Узбекистана рассчитывают и белорусы. Бизнес-форум тому подтверждение. Деловые люди откликнулись сразу на возможность обсудить новые проекты. И нам есть что предложить: современные сервисы и территории инноваций.Торговля продуктами питания сейчас в числе стратегических задач. И здесь партнерство взаимное. Белорусские мясо-молочные предприятия могут прибавить в весе поставок. Сейчас 82 % импортной говядины в Узбекистане именно из Беларуси. Это при том, что четыре года назад было 0 %.Предлагаем Узбекистану и проекты своих ферм, небольших и крупных комплексов и обучение для специалистов АПК. Привезли в Ташкент и свои машины. Выставка "Иннопром" - возможность показать себя в Центральной Азии. Эту площадку промышленники знают, ежегодно приезжают оценить профессиональным взглядом. Это и технологии, и возможности машин в деле. На этот раз здесь два десятка белорусских компаний. А еще мы готовы активно осваивать здесь городские маршруты. На троллейбусах, автобусах и электробусах. К тому же руководство Узбекистана выступает за возобновление трамвайного движения и развитие туризма. И у нас есть такие предложения под ключ. Вообще линейка техники огромная.Сегодня в пригороде Ташкента МТЗ открыл большую площадку со всем сервисным обслуживанием своей техники, а МАЗ - дилерский центр. Совместная сборка здесь уже есть.Узбекистан сегодня активно осваивает новые технологии, приглашает мировые компании-лидеры из различных отраслей для опыта и совместного производства в ташкентском технопарке. И сегодня сделанное показали белорусской делегации. Это то самое воплощение идеи в жизнь. Парку три года, и ужечетырнадцать новейших заводов сейчас. Экономику по-новому сегодня строят Беларусь и Узбекистан. Об этом говорили на встрече с президентом восточной страны.500 миллионов долларов - ориентир на этот год во взаимной торговле. Но сейчас время и для инвестиций, и для открытия торговых домов. Тем более что и совместных производств становится больше. И это не только техника.Свои антибиотики будем тоже делать вместе. Более 8 млн долларов вложили в общие линии. К концу года ждем свою таблетку. Новый проект уже запущен.Итог сегодняшних переговоров белорусской правительственной делегации - семь совместных документов, где работа сообща аграриев и ученых, а также контакты. Беларусь в условиях санкционного давления переустраивает свой экспорт на Восток. И Узбекистан прочно закрепляется в этой цепочке.