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Итоги X Форума регионов Беларуси и России: за три дня подписали более ста соглашений о сотрудничестве
Минск и Уфа подписали план о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на три года. Сама Республика Башкортостан заинтересована в поставках белорусской техники и продуктов питания. Столица подводит итоги участия в X Форуме регионов Беларуси и России.
В центре Уфы расположилась продукция 35 компаний из 19 регионов наших стран. Это более ста единиц техники, часть их них производится на совместных предприятиях и в кооперационных программах. Тренд на создание совместных предприятий продолжается.
Мы подписали контракты на сумму более чем 12 млрд российских рублей. Это такие предприятия, как МТЗ, МАЗ, Белкоммунмаш. Мы слышим постоянную заинтересованность от наших партнеров из РФ в поставках нашей техники. Легкая промышленность была представлена - открыт новый магазин в Уфе. Пусть это производство гомельского "Коминтерна", но мы все гордимся, что одни из лучших наших костюмов будут в этом регионе. Конечно, город Минск общался с мэрией Уфы. Подписали план мероприятий на ближайшие три года.
Таким образом X Форум регионов Беларуси и России обновил рекорды: за три дня более ста соглашений о сотрудничестве. Между предприятиями и организациями заключено контрактов на сумму около 110 млрд российских рублей.
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