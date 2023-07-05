Итоги X Форума регионов Беларуси и России: за три дня подписали более ста соглашений о сотрудничестве

Мы подписали контракты на сумму более чем 12 млрд российских рублей. Это такие предприятия, как МТЗ, МАЗ, Белкоммунмаш. Мы слышим постоянную заинтересованность от наших партнеров из РФ в поставках нашей техники. Легкая промышленность была представлена - открыт новый магазин в Уфе. Пусть это производство гомельского "Коминтерна", но мы все гордимся, что одни из лучших наших костюмов будут в этом регионе. Конечно, город Минск общался с мэрией Уфы. Подписали план мероприятий на ближайшие три года.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома