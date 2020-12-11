Итоговый саммит ЕАЭС. Стратегические направления развития евразийской интеграции главы государств обсудили онлайн

Под флагом Беларуси этот год прошел и в ЕАЭС. При этом наша страна завершает председательство в Евразийском союзе громкими приобретениями. Сегодня географически союз преодолел Атлантику и вернул Узбекистан. Официальные Гавана и Ташкент публично стали странами-наблюдателями в ЕАЭС. Вторым достижением стало принятие стратегии развития союза до 2025 года. А в ней и расширение зоны свободной торговли с Ираном, Индией, Индонезией и Монголией, и решение спорных пока вопросов, например, по равному доступу к газовой трубе, и качественно новые проекты – цифровизация, медицина. Последнее особенно актуально, поскольку с коронавирусом миру похоже придется жить еще долго. Общий лейтмотив Евразийского саммита, который провел сегодня президент Беларуси, - несмотря на все политические, экономические и медицинские противопоказания года, союзники справились. О том как, расскажет наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.



Новая география ЕАЭС

В Минске сегодня 0, в Ташкенте плюс 2, в Гаване 11 тепла. Такой прогноз, причем не только погоды, но и экономико-политический, с сегодняшнего дня становится общим евразийским делом. Куба и Узбекистан отныне официальные страны-наблюдатели "евразийской пятерки". А это плацдарм для союзников в Латинской Америке и возвращение в Центральную Азию. Согласитесь, в конце тяжелого 2020 года под председательством Беларуси это отличное, но далеко не единственное приобретение. Политические катаклизмы, спад и закрытие экономик, давление извне почти не оставляли шанса на позитивный исход года для союзников. Тем более на его расширение. Тем более в Молдове смена президента. Хотя Игорь Додон, убежденный евразиец, остается одним из самых влиятельных политиков в своей стране. Армения - здесь тоже политические волнения, но уже из-за тяжелой для Еревана развязки карабахского конфликта. При этом саммит по призыву Беларуси состоялся и даже утвердил стратегическую перспективу.

Соглашения о торговле расширяют с Китаем, Вьетнамом, Египтом, Израилем и Индией

Т.е. география Экономического союза сегодня охватывает всю планету. А рынок с учетом Азии - больше половины от мирового. Об этом, в частности, говорит Владимир Путин.

А что новички-евразийцы? Куба скромно предлагает свою одну из лучших в мире медицину и посильную помощь в борьбе с пандемией. Сейчас мало кто вспомнит, но страдающей от первой волны Италии первым помог не огромный Евросоюз, а маленькая Куба. Еще и отсюда реплика белорусского президента - не скромничайте.







С Узбекистаном проще. Не надо преодолевать Атлантику и официальный Ташкент - это закрепление в нашей Средней Азии. Сегодня Узбекистан проводит выверенную экономическую модернизацию, берет и белорусский опыт. Оттого вряд ли статус просто наблюдателя устраивает и Ташкент, и союзников. О этом тоже говорит президент Беларуси.

Исторические 13 часов и 42 минуты по минскому времени - точка отсчета, когда Куба и Узбекистан официально и публично стали наблюдателями. Видеоконференция, конечно, не в состоянии передать значение момента. Но в копилке белорусского председательства за 2020 год это останется навсегда.



Что удалось Беларуси и союзникам за ушедший год

Из того, что еще удалось Беларуси и союзникам за ушедший год. Сближены позиции по АПК, энергетике (здесь есть историческая Белорусская атомная станция) и транспорту. Благодаря "зеленым коридорам" - а это белорусско-казахстанская инициатива - наши страны продолжают торговать даже на пике пандемии и не вгоняют целые сектора экономики и народы в бедность и разорение.







Из минусов года. До сих пор не вышли на единые методики проверок

В белорусском молоке до сих пор находят антибиотики, когда надо закрыть рынок. Остались лазейки и в системе госзакупок. Плюс союз открыт для импорта даже по тем позициям, которые производятся внутри ЕАЭС. А это и техника, и АПК, и оборонка. Самое болезненное из нерешенных - единый рынок газа и тарифы на его прокачку. Если грубо, то это доступ к трубе всех по справедливым ценам. Об этом говорят в Минске, Бишкеке и Ереване. Да, шаг для России и Казахстана затратный, но энергетическая безопасность и привлекательность союза на кону.



Безусловно, не ушли союзники и от темы пандемии. Ключевое предложение здесь российское

По совместному производству вакцины. А значит, союзникам не придется выстраиваться в очередь за импортом, скорее будет открыта экономика и свободное перемещение граждан. Плюс это доступ к фармтехнологиям мирового уровня.





Принятая стратегия 2025. Это 11 направлений и 332 конкретных механизма. Огромная работа от промышленности до культуры. Кстати, впервые к экономическому блоку добавлена гуманитарная сфера. Через нее сегодня вторгаются в наше интеграционное пространство. Нужно как минимум уметь защищать.

Еще из новаций: совместное производство самолетов, огромный блок по IT и цифровизации экономик, плюс дороги