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Ключ к успеху сильных регионов кроется не в отдельных рекордах, а в системной синергии всех участников экономической жизни на местах. Об этом заявил член Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Беларуси Иван Добудько в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, отправной точкой для развития любого района должна стать слаженная работа всех субъектов. "Я думаю, самый основной пункт, с чего следует начать, это работа в синергии: работа малых предприятий, агропромышленных комплексов, государственной формы собственности, районного правительства, крупных бизнесов, градообразующих предприятий", - отметил он.

quote Уберите сегодня хоть один винтик и механизм отсюда - в целом вся формула не будет работать, она будет рассыпаться. Иван Добудько

Именно конкуренция среди предприятий в районах, по его словам, является драйвером демографии и рынка: "Когда есть конкуренция среди предприятий в районах, тогда есть и люди, тогда есть и демография, тогда есть и рынок спроса и предложений".

Однако для стабильности этой системы необходима сильная вертикаль власти на местах. "Важно, чтобы было региональное правительство, которое обладает силой и знанием, как сегодня стимулировать и драйвить экономику, стабилизировать и улучшать регионы, как следить за порядком и безопасностью", - добавил член Совета по развитию предпринимательства. - Работа всех механизмов, всех винтиков очень важна. И исключить что-то сегодня крайне сложно. А вообще люди и белорусский народ - это самое важное, что сегодня должно быть в регионе".

Эксперт также рассказал, как привлекать молодежь в регионы. "Когда мы перед своими сотрудниками будем ставить вопрос о том, чем сделать их сегодняшнюю жизнь и работу лучше, тогда и будет все получаться, - обозначил он. - Я считаю, что предприятие должно быть социально направленным. Оно должно думать прежде всего о людях, которые работают в коллективе, о его рабочих часах, о том чуть ли не как у него дела дома. И когда внутри будет положительный, позитивный климат, тогда в целом и получаться будет все хорошо. И поверьте, это отражается на конечном продукте, и потребитель это чувствует", - пояснил эксперт.

Иван Добудько:

"И сегодня набирает силу тренд на социально направленные предприятия, которые ориентированы на интересы работников".

При этом эксперт признает: угодить всем невозможно. "Бывают разные работники, даже в силу возраста, ведь поколения меняются. Кому-то сегодня, например, нужен более гибкий график. Правительство это видит и предусматривает различные инструменты трудового законодательства, которые помогают создать определенную гибкость, необходимую бизнесу для реализации выполнения плановых значений", - заключил он.