Иван Крупко рассказал об успехах Гомельской области в уборочной

Аграрии Гомельской области в этом году как никогда рано завершили уборку озимого ячменя, этому способствовало июньское тепло.

В интервью "Первому информационному" председатель облисполкома Иван Крупко поделился успехами хозяйств и в уборке озимого рапса. Убрано почти 70 % культуры, урожайность местами достигает 40 ц/га. При уборке урожая активно применяют технологию плющения. Она позволяет собирать зерно повышенной влажности.

"Вместе с сушилками работаем над плющением зерна, в основном колосовых культур. Когда проходят дожди, первое обветренное зерно с влажностью более 20 % идет на плющение, а потом работаем на сушильное хозяйство", - рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

"Актуальное интервью" с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко смотрите 23 июля на "Первом информационном" в 13:20 и 18:10.