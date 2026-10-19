Иван Вежновец рассказал, куда и зачем инвестирует Беларусь

Основа экономического роста - инвестиции сегодня, поэтому в Беларуси вкладываются в проекты, которые будут работать на завтра и даже послезавтра.

О главной важности инвестиций для экономического роста страны спросили у первого заместителя министра экономики Беларуси Ивана Вежновца в "Актуальном интервью".

Инвестиции - будущее, потому что, вкладывая сегодня, эффект получаем завтра. Результат от них можно разделить на несколько групп.

Создание производственного потенциала на будущее. Это приобретение новых станков, оборудования, выпуск новой продукции, появление рабочих мест и, как следствие, развитие экономики страны в целом и отдельных предприятий. Повышение производительности труда. При внедрении нового оборудования, технологий появляется новая добавленная стоимость. В Беларуси в рамках пятилетки стоит задача увеличить производительность труда на одного работающего больше чем в 1,4 раза, а без инвестиций этого достичь невозможно. Внедрение новых технологий. На старом оборудовании невозможно выпустить востребованную продукцию. Доступ к новым рынкам. Мировые компании внедряют новые продукты, и страна должна за ними успевать, а в некоторых случаях и идти впереди них, и для этого необходимо инвестировать в развитие производства.

Факт За восемь месяцев 2026 года инвестиции приросли на 3,1 %.

"Следует отметить опережающий рост инвестиций в машины, оборудование и в интеллектуальную собственность. Инвестиции в оборудование приросли на 5,8 %, а в интеллектуальную собственность - на 6 % в сравнении с соответствующим периодом 2025 года", - заметил первый замминистра экономики Беларуси.

По его словам, в Беларуси несколько лет подряд основными драйверами инвестиций являются два сектора - обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. В Беларуси, к слову, вкладываются в производственную сферу, где есть отдача для реального сектора экономики. Благодаря вложениям реализуются крупные, средние и небольшие инвестиционные проекты. Минэкономики ведет учет наиболее значимых проектов. Сейчас их насчитывается больше 900.

Иван Вежновец

"Разные организации вкладывают в себя через инструмент инвестирования. Более половины этих проектов реализуется в рамках региональной инициативы. Порядка 60 проектов в 2026 году уже завершатся, и предприятия выйдут на производственные мощности, станут выпускать востребованную продукцию и получат экономический эффект", - заявил собеседник.

Что касается Государственной инвестпрограммы на 2026 год, то она в первую очередь ориентирована на бюджетные инвестиции и финансирование проектов, имеющих социальную значимость. "В 2026 году объем инвестиционной программы установлен около 3,3 млрд белорусских рублей, из этой суммы уже освоено больше 72 %. За аналогичный период 2025-го было освоено порядка 60-62 %. Уже завершен ряд проектов - электроподстанция в Сморгонском районе, учебный корпус БНТУ, два участка дорог (возле Молодечно и Полоцка), мост через реку Вилию. На подходе детская онкологическая больница и другие социальные объекты, которые должны ввести до конца 2026-го", - перечислил Иван Вежновец.

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