Иван Вежновец рассказал, куда и зачем инвестирует Беларусь
Основа экономического роста - инвестиции сегодня, поэтому в Беларуси вкладываются в проекты, которые будут работать на завтра и даже послезавтра.
О главной важности инвестиций для экономического роста страны спросили у первого заместителя министра экономики Беларуси Ивана Вежновца в "Актуальном интервью".
Инвестиции - будущее, потому что, вкладывая сегодня, эффект получаем завтра. Результат от них можно разделить на несколько групп.
- Создание производственного потенциала на будущее. Это приобретение новых станков, оборудования, выпуск новой продукции, появление рабочих мест и, как следствие, развитие экономики страны в целом и отдельных предприятий.
- Повышение производительности труда. При внедрении нового оборудования, технологий появляется новая добавленная стоимость. В Беларуси в рамках пятилетки стоит задача увеличить производительность труда на одного работающего больше чем в 1,4 раза, а без инвестиций этого достичь невозможно.
- Внедрение новых технологий. На старом оборудовании невозможно выпустить востребованную продукцию.
- Доступ к новым рынкам. Мировые компании внедряют новые продукты, и страна должна за ними успевать, а в некоторых случаях и идти впереди них, и для этого необходимо инвестировать в развитие производства.
Факт
За восемь месяцев 2026 года инвестиции приросли на 3,1 %.
"Следует отметить опережающий рост инвестиций в машины, оборудование и в интеллектуальную собственность. Инвестиции в оборудование приросли на 5,8 %, а в интеллектуальную собственность - на 6 % в сравнении с соответствующим периодом 2025 года", - заметил первый замминистра экономики Беларуси.
По его словам, в Беларуси несколько лет подряд основными драйверами инвестиций являются два сектора - обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. В Беларуси, к слову, вкладываются в производственную сферу, где есть отдача для реального сектора экономики. Благодаря вложениям реализуются крупные, средние и небольшие инвестиционные проекты. Минэкономики ведет учет наиболее значимых проектов. Сейчас их насчитывается больше 900.
"Разные организации вкладывают в себя через инструмент инвестирования. Более половины этих проектов реализуется в рамках региональной инициативы. Порядка 60 проектов в 2026 году уже завершатся, и предприятия выйдут на производственные мощности, станут выпускать востребованную продукцию и получат экономический эффект", - заявил собеседник.
Что касается Государственной инвестпрограммы на 2026 год, то она в первую очередь ориентирована на бюджетные инвестиции и финансирование проектов, имеющих социальную значимость. "В 2026 году объем инвестиционной программы установлен около 3,3 млрд белорусских рублей, из этой суммы уже освоено больше 72 %. За аналогичный период 2025-го было освоено порядка 60-62 %. Уже завершен ряд проектов - электроподстанция в Сморгонском районе, учебный корпус БНТУ, два участка дорог (возле Молодечно и Полоцка), мост через реку Вилию. На подходе детская онкологическая больница и другие социальные объекты, которые должны ввести до конца 2026-го", - перечислил Иван Вежновец.
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