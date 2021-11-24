Иван Крупко: Белорусские предприятия готовы гибко реагировать на любые внешние вызовы

"Санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов" - с таким заглавием выходят зарубежные материалы. Аналитики уверяют: экспортные поставки нашей продукции растут. Это в интервью Агентству теленовостей подтвердил и министр сельского хозяйства Беларуси. Более того, Иван Крупко отметил: география расширяется. Предприятия готовы гибко реагировать на любые внешние вызовы.



Продовольствие соответствует безопасности, качеству и конкурентно в цене. Накануне Президент поставил перед ведомством стратегическую задачу - экспорт в7 млрд долларов. Как отметил министр, белорусскую продукцию экспортируем в 104 страны.