IX Форум регионов Беларуси и России стал самым результативным за всю историю проведения

В Гродно завершил работу IX Форум регионов Беларуси и России. Он стал самым результативным за всю историю проведения.



Спустя несколько лет переговоров на дистанции Форум вернулся к привычному формату встреч. В город над Неманом приехали около 50 губернаторов. Нынешние реалии и санкционный прессинг подталкивают наши страны к более тесному сотрудничеству, отметил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам. Минск и Москва наращивают торговлю и кооперацию, реализуют новые проекты, в том числе на замену европейскому импорту. От этого выигрывают все, убежден Президент. Свободные ниши займут отечественные предприятия. А это рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян. Форум регионов создает прочную экономическую основу Союзного государства. Впервые его принимал Гродно. И этот выбор символичен, уверен Александр Лукашенко.

