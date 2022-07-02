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IX Форум регионов Беларуси и России стал самым результативным за всю историю проведения
В Гродно завершил работу IX Форум регионов Беларуси и России. Он стал самым результативным за всю историю проведения.
Спустя несколько лет переговоров на дистанции Форум вернулся к привычному формату встреч. В город над Неманом приехали около 50 губернаторов. Нынешние реалии и санкционный прессинг подталкивают наши страны к более тесному сотрудничеству, отметил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам. Минск и Москва наращивают торговлю и кооперацию, реализуют новые проекты, в том числе на замену европейскому импорту. От этого выигрывают все, убежден Президент. Свободные ниши займут отечественные предприятия. А это рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян. Форум регионов создает прочную экономическую основу Союзного государства. Впервые его принимал Гродно. И этот выбор символичен, уверен Александр Лукашенко.
Форум регионов Беларуси и России прошел под знаком углубления интеграции
Сегодня для наших стран открываются долгосрочные перспективы. Беларусь предлагает российским регионам свое участие в модернизации ключевых секторов экономики и переход от классической торговли к созданию совместных производств. При этом Минск и Москва не конкуренты на союзном рынке. Речь о новых проектах, обоюдовыгодных для наших стран. Российские партнеры подтвердили, что готовы к тесному сотрудничеству в разных направлениях.
Форум прошел под знаком углубления союзной интеграции. Ее базис - 28 союзных программ, утвержденных президентами. А сегодня уже верстаются новые на следующий период, начиная с 2024 года. Как было отмечено, в основе всех решений - равные условия и единые рынки.
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