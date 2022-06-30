IX Форум регионов Беларуси и России стартовал в Гродно

Почти 500 представителей более полусотни российских регионов. Все области Беларуси и Минск. Спустя два года работы в онлайн самая масштабная переговорная площадка Союзного государства заработала офлайн. Сегодня в Гродно стартовал Форум регионов Беларуси и России. Уже 9-й по счету.

Чем он отличается от предыдущих и о каких итоговых суммах по сделкам идет речь? Из Гродно передает Анастасия Бенедисюк.

Говорит и показывает Гродно. И так сегодня начинаются многие выпуски новостей от Калининграда до Владивостока. И речь не только об экономических. Тематика IX Форума регионов обширная: от интеграции в системе АПК до сотрудничества по линии образования. Безусловно, успех форума принято оценивать суммами подписанных контрактов. С этого и начну. 2,5 миллиарда белорусских рублей - это по прогнозам. Что касается, в целом форума, то с 9:00 работает 6 секций. Остановлюсь на науке.

Передовые научные разработки должны стать основой продукции, альтернативной западным аналогам. Импортозамещение сегодня как никогда в период беспрецедентного санкционного давления на наши страны - вопрос номер один.

Отдельные союзные проекты представили на выставке в научно-технологическом парке Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы, в том числе макет космического модуля реальной величины. Там же результаты научно-технических программ Союзного государства, перспективные проекты в области IT-технологий, медицины, биотехнологий, энергетики, машиностроения, АПК. Подписание соглашения учеными, а также новых дорожных карт и меморандумов ждем сегодня в ближайшее время.

Кооперация важна по всем направлениям. Работать нужно оперативно и единовременно. Стимулом делать это сообща послужили 28 союзных программ, подписанных президентами двух стран осенью 2021 года. Обещают подробнее рассказать и о ходе их реализации.