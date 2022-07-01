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IX Форум регионов Беларуси и России в Гродно объединил почти полсотни областей, сегодня основной день
Площадка, объединившая почти полсотни областей Беларуси и России! Гродно принимает Форум регионов наших стран. Сегодня основной день. Спустя два года встречи бизнеса, парламентариев, политиков и экспертов проходят в привычном переговорном формате. В эти дни в Гродно сотни участников, представляющих широкую региональную географию. Форум - ключевое событие в деловом календаре двух стран. Он ежегодно заводит взаимную торговлю, сближает союзников, укрепляет связи между регионами. Сегодня работа форума стартовала встречей спикеров верхних палат парламента Беларуси и России с губернаторами. Это традиционное мероприятие. Отмечено: наше сотрудничество развивается по всем направлениям. Дополнительным стимулом стало подписание 28 союзных программ. Связи крепнут: первый форум начинался с приграничных районов, а сегодня его география развернулась от Бреста до Владивостока. Из года в год прирастает портфель соглашений и контрактов. В нынешнем году итоговая сумма может превысить планку в миллиард долларов. Стороны анонсировали: следующий, десятый, юбилейный Форум регионов пройдет в Уфе.
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