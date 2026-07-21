Из Беларуси в Гану организуется новый сервис мультимодальных грузоперевозок

Из Беларуси в Гану запустят новый сервис мультимодальных грузоперевозок, сообщил логистический оператор Белтаможсервис.

Гана считается основным транзитным хабом для выхода белорусских экспортеров на рынки участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В его состав входят 12 государств. Это, например, Нигерия, Сенегал, Кот-д’Ивуар. Также ранее логистический оператор объявил о запуске регулярных маршрутов доставки товаров в Египет, Марокко, ОАЭ, Индию, Китай и Вьетнам.