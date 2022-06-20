Из старой фабрики - в мощное производство: ткань с ПВХ-покрытием делают на "Ручайке"

Производственный хеппи-энд: в Кобрине успешно работает предприятие, которое несколько десятилетий назад едва не закрылось из-за невостребованности продукции. После распада Советского Союза ткацкая фабрика "Ручайка" потеряла рынки сбыта, но смогла кардинально переориентироваться и теперь выпускает уникальную для Беларуси ПВХ-ткань. Детали самой технологии - коммерческая тайна. И фотографировать весь процесс запрещено. Но для нашей съемочной группы сделали некоторое исключение. Репортаж Марии Тройнич.

Из старой фабрики - в мощное производство

В начале нулевых в этих цехах было полупусто. Полотна старой ткацкой фабрики продавались плохо, работники увольнялись из-за низких зарплат. Сегодня и техника, и технологии изменились до неузнаваемости. Станки работают без остановки: продукция компании востребована в нашей стране и за рубежом. "Ручайка" - единственное предприятие Беларуси, где выпускают ткань с ПВХ-покрытием. И одно из немногих в СНГ. Кардинально переориентировать производство решили в 2007 году. "Ручайку" спасли грамотный бизнес-план и масштабная модернизация.





Изучая ситуацию на рынке, пришлак выводу, что нужно уходить в технический ассортимент.Оба проекта (и первый небольшой, и второй) мы реализовали по указу Президента. Это были льготные кредиты под гарантию государства. Василий Котей, начальник цеха готовых изделий ОАО "Ручайка"

Единственный белорусский завод по выпуску ткани из ПВХ

Сейчас на одной площади работают три производства: выпуск пряжи, ткани и пленки. Оборудование обновили полностью. Самый большой спрос - на пленку ПВХ. В месяц предприятие выпускает 400 тысяч квадратов. Детали производства - коммерческая тайна. Фотографировать процесс сотрудникам завода запрещено.

Эта линия способна за один проход произвести нанесение ПВХ-материала на тканевую основу. Т.е. не надо возвращать основу в начало линии, чтобы наносить сначала изнанку, а потом наружную сторону. Это сокращение трудозатрат, в два раза больше материала можно произвести. Т.е. увеличивает скорость производства".

Уникальное производство

На "Ручайке" наладили ракельный способ производства. Это более сложная технология выпуска ткани с ПВХ, но зато на выходе получается качественный прочный продукт. Он хорошо зарекомендовал себя на внешнем рынке. 70 % отправляют на экспорт. В основном в Россию и Казахстан.





Наши объемы не уменьшаются. Мы по-прежнему работаем над развитием и рынков сбыта, и сырьевых рынков сбыта, потому что мы были завязаны на сырье европейского производителя. Сегодня мы расставляем сырьевую базу из нескольких источников, что дает нам определенную уверенность в том, что все будет хорошо.