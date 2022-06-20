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Из старой фабрики - в мощное производство: ткань с ПВХ-покрытием делают на "Ручайке"
Производственный хеппи-энд: в Кобрине успешно работает предприятие, которое несколько десятилетий назад едва не закрылось из-за невостребованности продукции. После распада Советского Союза ткацкая фабрика "Ручайка" потеряла рынки сбыта, но смогла кардинально переориентироваться и теперь выпускает уникальную для Беларуси ПВХ-ткань. Детали самой технологии - коммерческая тайна. И фотографировать весь процесс запрещено. Но для нашей съемочной группы сделали некоторое исключение. Репортаж Марии Тройнич.
Из старой фабрики - в мощное производство
В начале нулевых в этих цехах было полупусто. Полотна старой ткацкой фабрики продавались плохо, работники увольнялись из-за низких зарплат. Сегодня и техника, и технологии изменились до неузнаваемости. Станки работают без остановки: продукция компании востребована в нашей стране и за рубежом. "Ручайка" - единственное предприятие Беларуси, где выпускают ткань с ПВХ-покрытием. И одно из немногих в СНГ. Кардинально переориентировать производство решили в 2007 году. "Ручайку" спасли грамотный бизнес-план и масштабная модернизация.
Изучая ситуацию на рынке, пришлак выводу, что нужно уходить в технический ассортимент.Оба проекта (и первый небольшой, и второй) мы реализовали по указу Президента. Это были льготные кредиты под гарантию государства.
Единственный белорусский завод по выпуску ткани из ПВХ
Сейчас на одной площади работают три производства: выпуск пряжи, ткани и пленки. Оборудование обновили полностью. Самый большой спрос - на пленку ПВХ. В месяц предприятие выпускает 400 тысяч квадратов. Детали производства - коммерческая тайна. Фотографировать процесс сотрудникам завода запрещено.
Эта линия способна за один проход произвести нанесение ПВХ-материала на тканевую основу. Т.е. не надо возвращать основу в начало линии, чтобы наносить сначала изнанку, а потом наружную сторону. Это сокращение трудозатрат, в два раза больше материала можно произвести. Т.е. увеличивает скорость производства".
Уникальное производство
На "Ручайке" наладили ракельный способ производства. Это более сложная технология выпуска ткани с ПВХ, но зато на выходе получается качественный прочный продукт. Он хорошо зарекомендовал себя на внешнем рынке. 70 % отправляют на экспорт. В основном в Россию и Казахстан.
Наши объемы не уменьшаются. Мы по-прежнему работаем над развитием и рынков сбыта, и сырьевых рынков сбыта, потому что мы были завязаны на сырье европейского производителя. Сегодня мы расставляем сырьевую базу из нескольких источников, что дает нам определенную уверенность в том, что все будет хорошо.
Как результат - хорошая прибыль и высокая производительность. По итогам работы за прошлый год предприятие признали одним из лучших в концерне "Беллегпром". А в ближайшее время "Ручайка" выйдет на новый виток развития. Здесь уже приступили к очередному этапу модернизации, который позволит запустить линию по выпуску новой продукции - прозрачной ПВХ-пленки.
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