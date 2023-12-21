Из теплиц к новогоднему столу белорусов поставят почти 500 т огурцов

Почти 500 тогурцов попадут в декабре в торговые сети белорусской столицы. Это первый зимний сбор Минского парниково-тепличного комбината. Увеличить объемы помогли эксперименты. В одну из теплиц внедрили новую систему освещения, благодаря чему выращивание овощей стало дешевле (приятные цены почувствуют и покупатели). Всего этой зимой соберут почти 400 тыс. т огурцов, достаточно будет и свежей зелени.