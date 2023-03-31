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Из всех выявленных фальшивых денег в Беларуси в 2022 году более 84 % составили доллары

Свежая статистика Нацбанка. Регулятор по итогам прошлого года фиксирует рост количества поддельных денег в Беларуси. Более 84% из всех выявленных фальшивых банкнот составили доллары - таких было почти 900 денежных знаков. При этом меньше стало в обороте поддельных евро и российской валюты. Что касается белорусского рубля, в прошлом году выявили таких 12 штук, самый популярный номинал у фальшивомонетчиков - банкноты в 50 рублей.

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