Из всех выявленных фальшивых денег в Беларуси в 2022 году более 84 % составили доллары

Свежая статистика Нацбанка. Регулятор по итогам прошлого года фиксирует рост количества поддельных денег в Беларуси. Более 84% из всех выявленных фальшивых банкнот составили доллары - таких было почти 900 денежных знаков. При этом меньше стало в обороте поддельных евро и российской валюты. Что касается белорусского рубля, в прошлом году выявили таких 12 штук, самый популярный номинал у фальшивомонетчиков - банкноты в 50 рублей.