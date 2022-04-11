Из-за ажиотажа на мировом продовольственном рынке цены на еду в мире рекордно выросли

Из-за ажиотажа на мировом продовольственном рынке цены на еду за рубежом выросли до исторического рекорда - он был зафиксирован ООН в 1990-м году. В марте индекс подскочил на 12,6 %.Такая тенденция связана с резким повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо, а также со значительным подорожанием сахара и молочной продукции, отметили в ФАО.