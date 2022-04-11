3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за ажиотажа на мировом продовольственном рынке цены на еду в мире рекордно выросли
Из-за ажиотажа на мировом продовольственном рынке цены на еду за рубежом выросли до исторического рекорда - он был зафиксирован ООН в 1990-м году. В марте индекс подскочил на 12,6 %.Такая тенденция связана с резким повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо, а также со значительным подорожанием сахара и молочной продукции, отметили в ФАО.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе